El horóscopo de mañana, martes 9 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 9 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Los temas profesionales pueden influir de forma negativa en su estado de ánimo. Trate de controlar su temperamento en sus relaciones con los demás. Es de prever una velada divertida si no se empeña en quedarse en casa.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Si trabaja conforme a su propio criterio sus progresos serán más firmes y seguros. Esfuércese por comprender a un allegado. No se sienta tan seguro de estar en lo cierto y preste más atención a las sugerencias de los demás.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En su entorno laboral lo que le conviene por ahora es oír, observar y anotar, pero sin comprometerse. Alguien se mostrará favorablemente dispuesto en el terreno amistoso. Tendrá que hacer algún pequeño sacrificio en aras de su vida sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un asunto profesional se solucionará con más facilidad de lo que en principio parecía. Hablar en privado de temas económicos puede dar buenos resultados. Su vida sentimental se presenta un tanto agitada.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Centre su atención en los aspectos contables y económicos de su trabajo si quiere evitar sorpresas. Su carisma alcanzará cotas muy altas. Aceptar una invitación le dará ocasión de hacer nuevos amigos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá una sorpresa agradable en su trabajo. Un proyecto de viaje quedará por ahora en suspenso. Déjese guiar por su intuición, que hoy resultará ser una excelente aliada. Se sentirá contento de poder prestar ayuda a alguien que la necesita.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Empezará el día con buen pie, lo que le ayudará a disipar por completo su irritabilidad. En su entorno laboral se enterará de algo que nunca hubiera sospechado. Por la noche, si trata de mantener el tipo alternando, gastará mucho dinero.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Posibilidad de tener un positivo cambio de impresiones con socios o colaboradores. No estaría de más que en el plano afectivo clarificara sus ideas y se mostrara más abierto. Velada propicia a la meditación.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Contemplará desde una nueva perspectiva su posición laboral. Acaso se sienta preocupado por su estado físico y decida practicar algún deporte y seguir una dieta equilibrada. En el plano afectivo la armonía será total.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Siga trabajando en sus proyectos y no se aparte un ápice de sus objetivos. Buen día para dedicar su tiempo libre a sus intereses y aficiones. Trate de acortar distancias con las personas de su intimidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Empiece a moverse entre bastidores preparando una maniobra profesional. Hará bien si confía en su intuición. La velada se anuncia muy animada en compañía de otras parejas amigas. Prevéngase contra el frío.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su claridad de juicio se verá comprometida por su excesivo temperamento. No sobrestime su capacidad ni se tenga en menos de lo que vale. Si controla su genio conseguirá evitar enfrentamientos con amigos y familiares. Su pareja le ayudará a recuperar el equilibrio.