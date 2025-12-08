Gabriel García, economista, revela los tres trucos definitivos para ahorrar en tu compra del supermercado: "Las estanterías del medio suelen ser bastante más caras"

En los últimos meses, el precio de la cesta de la compra se ha disparado hasta alcanzar límites insospechados. Por ello, lo que antes era una tarea rutinaria que las familias llevaban a cabo sin especial preocupación, acudiendo al supermercado más cercano o de confianza, ahora se ha convertido en un entresijo de cálculos matemáticos para conseguir ahorrarse hasta el último céntimo. ¿Qué súper es más barato? ¿Hay productos de oferta? ¿En qué sección o estantería me conviene buscar para pagar menos?

A estas cuestionas y otras muchas hace referencia el joven economista Gabriel García, quien, a través de los vídeos que publica en redes, asesora indirectamente a todos aquellos consumidores que acuden a su perfil para dar con consejos que ayuden a reducir los elevados gastos en alimentos. En uno de sus vídeos más recientes, el experto comparte tres trucos para ahorrar en la compra en Mercadona, una de las principales cadenas de distribución de España.

Cómo ahorrar con la compra en Mercadona

Qué día de la semana es mejor para hacer la compra El primer consejo hace referencia al día y hora de la semana que los compradores eligen para hacer su compra. ¿Cuál es mejor? Lo cierto es que no hay una única respuesta, aunque García se decanta por "el sábado por la tarde o por la noche". El experto tiene claro el porqué: "Normalemnte, los productos como el pescado, la carne, la fruta y la verdura suelen tener precios de liquidación".

¡Ojo a las estanterías del medio! El segundo consejo pasa por olvidarse de las estanterías del medio, que según el autor del vídeo "suelen ser bastante más caras". Así, si la oferta lo permite, García tiene claro dónde ir a buscar tus productos: estanterías de arriba o de abajo.