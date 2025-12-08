Dónde comprar y precio de 'Cat', la mascota del Barça que se ha convertido en un fenómeno viral

El FC Barcelona ha presentado este jueves, en un acto celebrado en el Barça Immersive Tour, el esperado primer peluche oficial de Cat, la mascota azulgrana que, desde su presentación pública en noviembre del año pasado, en el marco del 125º aniversario del Club, se ha consolidado como un auténtico fenómeno social.

Cat se ha convertido en uno de los activos de marca más queridos por la afición, especialmente entre el público infantil y juvenil.

El evento ha contado con la participación de Paloma Mikadze, directora del Área de Identity y Barça Media 360, y de los hermanos Grangel, creadores del personaje y responsables de su adaptación al formato peluche.

La presentación se ha realizado en un formato híbrido, con gran despliegue audiovisual que ha culminado con el destape oficial del producto.

Junto al peluche, el club ha lanzado también una colección cápsula -es decir, entre 8 y 15 piezas de ropa o accesorios- pensada para los más pequeños, con camisetas y complementos, que amplían el universo del personaje.

Éxito inmediato: agotado en 10 minutos

El peluche ha salido este jueves en preventa exclusiva para socios y socias, que pudieron acceder a las primeras 5.000 unidades a través del e-commerce del club.

La respuesta fue abrumadora: las existencias se agotaron en solo 10 minutos, confirmando el enorme tirón comercial de la mascota.

La preventa exclusiva del peluche de CAT para socios y socias ya se ha agotado. Ha sido un éxito absoluto y queremos daros las gracias por la confianza y el apoyo.



Mañana tendremos más unidades: a las 9 h en el e-commerce y a las 10 h en la Botiga Barça. ¡No os quedéis sin el… — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 4, 2025

El Barça difundió un vídeo de Joan Laporta interactuando con Cat, como pistoletazo de salida del lanzamiento, un gesto que reforzó aún más la expectación.

Un proceso creativo cuidado al detalle

El desarrollo del peluche ha sido más largo de lo previsto, fruto del compromiso del Club con la excelencia.

Los hermanos Grangel, reconocidos internacionalmente por su trabajo para estudios como DreamWorks o Sony -y avalados por premios como un Oscar por 'Pinocho' o un premio Annie por 'Spirit'-, han buscado reproducir con exactitud la esencia de Cat, obteniendo como resultado un producto que respeta proporciones, carácter y personalidad de la mascota original.

CAT, la mascota del FC Barcelona, diseñada por el estudio Grangel / El Periódico

Un activo estratégico en expansión

Desde su presentación en el Liceu el 29 de noviembre de 2024, Cat se ha convertido en un símbolo transversal del FC Barcelona, ya que aparece en entrenamientos, partidos, eventos institucionales y contenidos audiovisuales.

Su impacto digital también ha sido meteórico: 1,3 millones de seguidores en Instagram y 1,7 millones en TikTok, además de colaboraciones con las mascotas de otros equipos como la Mosca Sisa (Girona), SuperPepino (Leganés) o Txurdin (Real Sociedad).

El Club trabaja ya en futuras colaboraciones y patrocinios comerciales vinculados a la mascota, con previsión de las primeras activaciones en 2026.

Cuándo y dónde comprar el peluche Cat

Preventa para socios y socias: ya finalizada, con 5.000 unidades agotadas en 10 minutos.

ya finalizada, con 5.000 unidades agotadas en 10 minutos. A partir del viernes 5 de diciembre:

E-commerce del FC Barcelona: desde las 9 h .

desde las . Barça Botiga , es decir, tiendas físicas: desde las 10 h .

, es decir, tiendas físicas: desde las . Precio: 34,99 € .

. Tamaño: único.

El Club espera que el peluche se convierta en uno de los regalos estrella de esta Navidad, especialmente entre los más pequeños de la familia blaugrana.

Un símbolo que hace crecer la marca Barça

Con este lanzamiento, el FC Barcelona continúa construyendo un universo propio en torno a Cat, un personaje que ha sabido conectar con diferentes generaciones y que contribuye a reforzar la identidad del club como una marca global, dinámica y cercana.

Cat no es solo una mascota, es una pieza clave en la expansión del Barça como comunidad y como experiencia.