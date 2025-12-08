Los neurólogos avisan a los padres: el gesto en el fútbol que daña la salud de tu hijo

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha presentado su ' Encuesta poblacional sobre hábitos cerebro saludables de la población española' , revelando un panorama preocupante: más de la mitad de los españoles descuida rutinas clave para la salud cerebral.

Entre los datos más llamativos destacan:

El 35% apenas dedica tiempo a actividades cognitivas .

. El 60% asegura que no ha aprendido nada nuevo en el último año .

. Más del 50% lee menos de tres libros al año; un 20% no lee ninguno .

. El 10% se siente habitualmente solo .

. Casi el 90% de jóvenes entre 18 y 34 años pasa más de dos horas diarias en redes sociales .

de jóvenes pasa . Más del 50% duerme menos de las siete horas recomendadas.

“El sueño es nuestra asignatura pendiente”, explica el presidente de la SEN, el doctor Jesús Porta-Etessam. “Suspendemos siempre respecto a otros europeos", destaca.

"Y seguimos programando partidos de fútbol a las nueve y media de la noche, que pueden acabar pasada la medianoche. Esto rompe los ciclos de sueño de la población”, advierte.

Hábitos de vida que dañan el cerebro

A la falta de descanso se suman otros factores igualmente dañinos:

Solo un 37% de la población hace ejercicio regularmente .

. La mitad pasa más de seis horas diarias sentada .

. El 11% consume alcohol a diario; el 15% fuma; el 22% ha probado drogas ilegales .

. El 25% consume bollería cada día y la mitad ni siquiera come una pieza de fruta diaria.

La SEN recuerda que más del 90% de los ictus y hasta el 40% de los casos de alzhéimer podrían prevenirse. mejorando los hábitos. “La prevención se transforma en una necesidad porque es la herramienta más poderosa que tenemos para reducir la carga de estas enfermedades”, defiende Porta-Etessam.

Golpes en la cabeza: amenaza silenciosa en el deporte infantil

Si hay un factor que preocupa especialmente a los neurólogos es la exposición de niños y adolescentes a microtraumatismos craneales, especialmente en deportes de contacto como el fútbol.

La SEN propone medidas estrictas:

Evitar remates de cabeza en menores de 14 años .

. Utilizar balones blandos o de 'foam' en entrenamientos infantiles.

en entrenamientos infantiles. Generalizar el uso de casco en bicicletas, patinetes y artes marciales.

El motivo es claro: incluso golpes leves pero repetidos pueden dejar secuelas. “Hay riesgos que podemos evitar con medidas sencillas”, insisten los especialistas.

El impacto del cabeceo en futbolistas adultos

El estudio realizado por un equipo del Albert Einstein College of Medicine y el Montefiore Health System, 'Einstein Soccer Study', ha investigado el efecto del cabeceo repetido en futbolistas aficionados. Los resultados, publicados en la revista científica 'Neurology', son contundentes:

Participaron 222 jugadores ( entre 18 y 55 años ).

( y ). En los 15 días previos , los hombres habían rematado una media de 44 veces; las mujeres, 27 .

, los . Un 20% reportó síntomas moderados o graves compatibles con conmoción cerebral.

Los golpes accidentales multiplicaban por seis el riesgo de síntomas.

Pero, incluso ajustando ese factor, quienes más remataban de cabeza también mostraban más síntomas.

“Hay datos suficientes como para afirmar que puede haber riesgo”, reconoció el neurocientífico Michael Lipton, autor del estudio. Aunque admite que no se evaluaron efectos a largo plazo, el patrón es claro: el cabeceo frecuente podría causar alteraciones neurológicas incluso sin golpes bruscos.

El profesor Jeffrey Bazarian, de la Universidad de Rochester (Estados Unidos), subraya que el fútbol está poco estudiado en comparación con deportes como el rugby, y reclama sensores y seguimiento a largo plazo para medir mejor el impacto repetido.

La perspectiva clínica desde el deporte profesional

El médico del Real Valladolid Alberto López Moreno, en su estudio 'Consecuencias del golpeo de balón con la cabeza en el fútbol', recuerda que el golpeo del balón con la cabeza genera un tipo de impacto que se subestima sistemáticamente. Desde su experiencia en medicina deportiva, advierte de que cada remate provoca una desaceleración brusca del cráneo.

El cerebro del niño es más vulnerable, pues aún está en desarrollo. Los síntomas pueden ser acumulativos y tardíos, dificultando su detección.

López Moreno subraya que la preocupación no se limita a los golpes accidentales: “Incluso cuando se ejecuta bien técnicamente, el remate de cabeza supone un impacto repetido que debemos revisar, especialmente en fútbol base”.

Llamada urgente a proteger el cerebro infantil

Las enfermedades neurológicas son ya la principal causa de discapacidad en el mundo y la segunda de muerte. En España, afectan a más de 23 millones de personas.

Frente a esa cifra, los neurólogos coinciden: la prevención debe comenzar en la infancia. Evitar remates de cabeza, fomentar hábitos saludables y garantizar un descanso adecuado son medidas simples, pero decisivas.

Como resume el doctor Porta-Etessam, “cuidar el cerebro no es complicado, pero exige constancia. Y debemos empezar por proteger a los más jóvenes”.