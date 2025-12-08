Blanca García-Orea, nutricionista, sobre qué denominación de atún es la más saludable: "Cuanto mayor tamaño tiene el pescado, más cantidad de mercurio"

Seguro que alguna vez has acudido al supermercado y, ante la gran variedad de productos enlatados, has tenido que parar a fijarte en qué diferencia a un atún del otro. Atún, atún claro, natural, en escabeche, con aceite de oliva, con aceite de girasol... toda esta oferta gira en torno al mismo pescado, pero guardan importantes diferencias en el apartado nutricional.

Sobre esto ha hablado la nutricionista y creadora de contenido Blanca García-Orea, quien en uno de los vídeos más recientes publicados en su perfil de Instagram (@blancanutri) explica detalladamente qué atún es más saludable y la frecuencia recomendada de consumo. Además, también propone otros artículos similares que bien pueden cubrir las mismas necesidades nutricionales de este alimento.

"Atún" antes que "atún claro"

"Cuanto mayor tamaño tiene el pescado, más cantidad de mercurio puede acumular". Esa es la máxima que cita la experta y a la cual debemos atender a la hora de elegir el atún que más nos conviene. También por este motivo, el atún, de apenas 35 kilogramos en comparación a los 200 que puede llegar a pesar el atún claro, es la opción preferible si queremos evitar el consumo de mercurio u otros metales pesados a toda costa.

En este caso, el atún más frecuente –aunque por lo general "no es tan común" como los claros– es el listado, cuya especie recibe el nombre científico de 'pelamis'.

En cuanto al tipo de conserva, la autora del vídeo indica que natural "es muy buena opción". También en escabeche es una buena opción, aunque suele llevar productos añadidos como vinagre o aceite de girasol. En todo caso, no hay nada de lo que preocuparse: "No te preocupes porque la cantidad de aceite de girasol es mínima". Por último, la nutricionista explica que si elegimos atún en aceite "lo ideal" sería elegir siempre que se pueda aceite de oliva virgen.

Frecuencia de consumo recomendada

En cuanto a la frecuencia de consumo, García-Orea explica que "lo ideal sería no consumir más de una o dos latas de atún a la semana".

También recomienda decantarse preferiblemente por atún envasado en vidrio antes que enlatado, ya que de esta manera evitaríamos los metales pesados derivados del proceso de enlatado.

Alternativas al atún envasado

Por último, la nutricionista comparte algunas alternativas a este producto de características nutricionales similares, aunque "mejores". En este grupo entran la melva, el pescado de menor tamaño de todos los mencionados, y la caballa. Ambas son especies de menor peso, de entre 1,5 y dos kilogramos, por lo que serían "las más recomendables y bajas en mercurio".