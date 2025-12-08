La aldea navideña que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos

Una aldea navideña en la costa de Málaga que parece sacada de Laponia. Así se presenta un parque temático navideño que se instalará durante estas fiestas en el municipio de Torremolinos y que ofrecerá todo tipo de atracciones, talleres, teatros y animaciones para todas las edades.

Se trata del 'Parque de la Navidad', que se instalará en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos, donde pequeños y adultos podrán disfrutar del espíritu navideño y la mejor iluminación y decoración en este poblado mágico.

Castillos hinchables y animaciones en la aldea navideña de Torremolinos

De ese modo, el parque contará con castillos hinchables, atracciones, animaciones y talleres infantiles, así como espectáculos teatrales y una zona de hostelería que permitirá pasar un completo día de ocio y diversión en familia.

Este entorno del municipio costero de Torremolinos contará, además, con su propia Aldea de Papá Noel y una ambientación propia del Polo Norte, con todo tipo de iluminación, decoración y figuras de la Navidad, así como pasacalles, cuentacuentos, juegos y manualidades.

Inauguración del Parque de Navidad de Torremolinos: el 20 de diciembre

Todo ello se podrá disfrutar en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso desde el 20 de diciembre hasta el 5 de enero. La entrada al recinto será gratuita, aunque será necesario pagar por cada atracción en la que se suban los menores.

El Parque de la Navidad de Torremolinos. / L.O.

Además, esta iniciativa ha adaptado su parque para que pueda ser visitado por todos los niños. Así, en horario de 18.00 a 19.00 horas, reducirán el sonido y las luces para facilitar que puedan asistir menores con Trastorno del Espectro Autista, diversidad funcional o cualquier otro tipo de sensibilidad.

Un parque de Torremolinos adaptado a todos los niños

Asimismo, en cualquier horario, estos menores no tendrán que hacer colas tras acreditarse sus padres o tutores a los controladores del parque.

De igual modo, el parque contará con protectores auditivos infantiles y juveniles, así como pulseras de identificación, que se podrán recoger en la caseta de venta de entradas.

Horarios y fechas de la aldea navideña de Málaga

La inauguración oficial se llevará a cabo el día 20 de diciembre a las 17.00 horas, cuando el parque se mantendrá abierto hasta las 20.00 horas. Durante los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, este parque navideño estará abierto de 11.30 a 14.00 horas.

De igual modo, el 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y el 2, 3 y 4 de enero, el centro estará abierto tanto en horario de mañana como de tarde, de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

El Parque de la Navidad de Torremolinos. / L.O.

Los espectáculos teatrales, por su parte, tendrán lugar a las 12.00 y a las 18.00 horas. Así se conforma una completa programación navideña que busca transportar a las familias hasta el Polo Norte sin salir siquiera de Málaga.