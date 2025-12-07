Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica

Un joven empresario tiene este gesto con una de sus empleadas y las redes arden: "Ser jefe no es no trabajar, es trabajar el que más"

El creador de contenido relata cómo tuvo que asumir las tareas de su local de hostelería por una baja laboral: "no es limitarte a dar órdenes y decir ‘tienes que hacer esto o lo otro"

Javier Morant, 'influencer' de 20 años, sobre la idea de compartir gastos en pareja: "Nunca"

Javier Morant, autónomo: "Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana"

El influencer Javier Morant

El influencer Javier Morant / @morantttttttttttt

Mariona Carol Roc

El emprendedor Javier Morant, conocido en TikTok por crear contenido sobre negocios y vida laboral, ha compartido una reflexión laboral que ha generado una importante polémica en redes sociales.

Hace apenas dos meses que Morant, de 21 años, ha abierto un negocio de hostelería. Sin embargo, una situación inesperada lo ha obligado a asumir personalmente el día a día del local. “Tenía un problema porque la chica que estaba ahí todos los días no podía ir porque estaba enferma y me ha tocado a mí, evidentemente como jefe, dar ejemplo y hacerlo yo”, explica en la publicación.

Su visión del liderazgo

Morant aprovecha la anécdota para defender una idea concreta de lo que significa ejercer un rol de mando. Según él, dirigir no consiste únicamente en delegar o repartir tareas.

“Ser un buen jefe no es limitarte a dar órdenes y decir ‘tienes que hacer esto o lo otro’. Ser un buen jefe es ser un líder: hacer algo y que tus trabajadores lo hagan detrás de ti”, sostiene. El joven empresario remarca la importancia de acompañar al equipo desde el ejemplo y no desde la distancia.

Flexibilidad y responsabilidad

En su mensaje, Morant también reivindica la necesidad de comprender las circunstancias personales de los empleados y ofrecerles apoyo cuando sea necesario.

“Ser un buen jefe también es ofrecer flexibilidad si la persona que está todos los días está enferma”, afirma.

“Ser jefe no es no trabajar”

El vídeo concluye con una reflexión dirigida especialmente a quienes idealizan la figura del empresario como alguien que trabaja menos que su plantilla. Para Morant, la realidad es muy distinta.

Noticias relacionadas y más

Ser jefe no es no trabajar. es trabajar el que más”, sentencia.

