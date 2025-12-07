Arán (24 años) emprendedor, sobre las dificultades de montar un negocio: "Este mes ninguno de los dos cocineros vamos a cobrar"

Emprender en el sector de la hostelería a día de hoy es un reto que no está a la altura de cualquiera, ya que los costes son muy elevados y existe una gran competencia entre negocios.

'El xef en cocina', un canal de Youtube que se dedica a enseñar restaurantes y la historia que hay detrás de sus chefs, ha compartido un vídeo donde dos jóvenes, Arán y Noé, cuentan cómo están cumpliendo su sueño de abrir un restaurante con 21 y 24 años.

Pipilacha

Arán y Noé, son dos madrileños que se conocieron en un curso de hostelería y decidieron abrir su propio restaurante juntos.

En febrero de este mismo año, después de visitar varios locales, consiguieron abrir Pipilacha, un restaurante de cocina de autor que tiene como objetivo “dar un papel más relevante a las flores".

“Escogimos el nombre de Pipilacha porque es como se llama a las libélulas en Latinoamérica, y nos sentimos identificados con la libertad que tiene este animal”, confiesa Noé en el vídeo de Youtube.

Una deuda a devolver

Los jóvenes comentan que pudieron abrir su negocio gracias a que la madre de uno de ellos estaba pensando en invertir en algún local o algún piso y, finalmente, decidió ayudarles con su idea.

“Desde el primer momento sabemos que tenemos una deuda a devolver, pero ella sabe que vamos a sacar esto adelante”, asegura Noé.

La inversión inicial, contando la reforma que tuvieron que hacer en el local, supuso un gasto total de 150.000 euros. “No es tan caro, teniendo en cuenta que es bastante grande y estamos en el barrio de Salamanca (Madrid)”, comenta Arán.

Un trabajo sacrificado

El sector de la hostelería es muy sacrificado, y requiere muchas horas de esfuerzo y trabajo para conseguir el éxito. “Abrimos de martes a sábado y trabajamos de nueve de la mañana a dos de la madrugada”, explica Arán.

El joven también comenta que actualmente ellos dos trabajan como chefs y solo tienen a un camarero contratado.

“Este mes ninguno de los dos cocineros vamos a cobrar, somos los dos socios y tenemos que asumir los gastos. Llevamos seis meses sin cobrar, por uno más no va a pasar nada”, cuenta Arán bromeando.