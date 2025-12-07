El horóscopo de hoy, lunes 8 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 8 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La jornada laboral se presenta totalmente gris y sin que le proporcione ninguna satisfacción. No es buen día para prestar dinero, aunque sea una persona íntima quien se lo pida. Planee bien sus compras y asegúrese de que nadie se le olvida.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En el trabajo sobrepóngase a su timidez y exponga con convicción sus opiniones. Si comparte con alguien de su intimidad sus pensamientos verá las cosas con más claridad y tendrá el apoyo moral que necesita. Ir de compras será hoy doblemente satisfactorio.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Buen día para discusiones profesionales y para tomar importantes decisiones. Aceptar una invitación les permitirá a usted y su pareja pasar una excelente velada y conocer a una persona con quien les gustará intimar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Quizás sufra una contrariedad por la demora de un cobro que espera. No deje que este pequeño percance le impida pasarlo bien. No se preocupe tanto y diviértase con sus amigos. Hoy será día propicio para ello.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Sea prudente a la hora de adoptar métodos para incrementar sus ingresos. Hay una idea que tiene abandonada y que le podría dar muy buenos resultados. Buen día para compras, aunque acaso tire la casa por la ventana. Es posible que una visita saque a relucir algo que ya tenía olvidado.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El intercambio de ideas y sentimientos con un socio o compañero será mutuo, afianzando su amistad. Soplarán vientos inmejorables para sus relaciones amistosas. Acaso se sienta preocupado por un miembro de su familia.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Gestiones encaminadas a este fin tendrán resultados muy positivos. Quizás deba asistir a una cena de negocios en compañía de su pareja, que se sentirá contrariada por esta obligación.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy habrá algunos aspectos profesionales que pueden abatirle, pero la tensión del trabajo y las entrevistas lograrán que recupere su optimismo. La noche se presenta con tintes románticos. Su pareja no le defraudará.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La jornada laboral no le brindará los logros que esperaba. Deberá tener paciencia, ya que a corto plazo se vislumbra una mejora que repercutirá fuertemente en su economía. La noche se anuncia hogareña y acaso con algún brote de mal humor en un familiar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Recuperará su buena forma después de un ligero bache y se sentirá con fuerzas para acometer cuanto se presente en su camino. No se deje llevar de su euforia y trate de no adquirir compromisos económicos que podrían estar por encima de sus posibilidades. Pasará una noche divertida, repartida entre la familia y los amigos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acaso un intermediario pueda aportar algo positivo a su trabajo. Se sentirá inclinado al estudio y la investigación. Hay un problema que le preocupa, pero su solución será inmediata.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Quizás sufra demoras en asuntos de trabajo, pero el momento es excelente para comunicar sus ideas. En su vida social le acompañará el éxito, debiendo tener cuidado con las personas que conozca porque alguna podría crearle más de un problema.