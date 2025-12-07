“Alemania ha invadido Mallorca”: un humorista alemán desata la polémica durante su gira

Un humorista alemán ha provocado un aluvión de reacciones con un vídeo de su gira de monólogos por Estados Unidos, en el que hace declaraciones controvertidas sobre los alemanes en Mallorca. Durante su espectáculo, el cómico se refirió a la isla como “la pequeña Alemania”, asegurando que se ha convertido en una extensión cultural de su país: “De verdad que lo es. Es como ir al estado número 17 de Alemania”, bromeó ante el público.

"Dadnos Mallorca y estaremos contentos"

En su monólogo, el artista explicó que “el sitio más reciente que Alemania ha invadido es Mallorca” y que la presencia germana ha transformado la isla: “Todo el mundo habla alemán ahí. La música es muy alemana, ya no se escucha el ‘cha-cha-cha’, no hay más de eso. Españoles, deberíais estar agradecidos de que ya no podemos invadir ningún sitio. No vamos a invadir más países, pero dadnos Mallorca y estaremos contentos”.

El vídeo ha generado tanto risas como críticas. Mientras algunos seguidores celebran la ironía y el humor negro del monologuista, otros consideran que sus comentarios son una forma de trivializar la gentrificación y la masificación turística en Mallorca.

La isla, conocida por su mezcla de culturas y su gran afluencia de turistas alemanes, vuelve a ser protagonista en canales internacionales, esta vez a raíz del humor polémico de un artista extranjero, que ha logrado viralizar su comentario gracias a las redes sociales y al interés por la percepción de Mallorca desde el extranjero.