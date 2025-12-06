Ryanair se burla de la propuesta de Óscar Puente de viajar de pie en el tren: "Y luego os quejáis de nosotros..."

El ministro de Transportes, Óscar Puente, abrió la puerta esta semana a vender billetes de tren sin asiento en trayectos "que no sean muy largos", en unas declaraciones hechas en el programa Hora Veintipico, de la Cadena SER.

"Esto es habitual en Europa, vender tren sin asiento", explicó. Una fórmula que, según el ministro, permitiría aumentar la ocupación de los trenes y evitar que los asientos que se compran y no se usan queden vacíos en los trayectos, algo común en ciertos trayectos.

Una medida que también estarían estudiando desde Renfe. "El presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción, en tránsitos que no sean muy largos”, ha contado el ministro.

La propuesta de viajar de pie en el tren ha generado controversia en redes, y la cuenta oficial de Ryanair en España no ha querido quedar al margen. "Y luego os quejáis de nosotros", han ironizado citando las declaraciones de Puente.

En 2022, Renfe registró un uso irregular de los abonos del 20% tras la puesta en marcha de los abonos de Media Distancia. Viajeros que dejaban hecha la reserva y que no se presentaban para viajar sin haber cancelado, dejando asientos libres y otros usuarios sin plazas. Renfe aplicó medidas para reducir esta práctica, como incautar la fianza de 20 euros y anular el abono a los que cometieran la infracción al menos tres veces.

"No vamos a aceptar su chantaje"

Los rifirrafes entre la aerolínea irlandesa de bajo coste y el ministro de Transportes tienen su origen en septiembre, cuando la compañía decidió recortar su oferta de vuelos en aeropuertos regionales para la temporada invernal culpando de los recortes a la política tarifaria de Aena.

Puente defendió entonces que "el argumento de que la compañía recorta su programación porque las tarifas de Aena subirán 0,68 euros por viajero el próximo año es una falacia grosera mientras sube un 21% el precio de sus billetes". "Ryanair seguirá creciendo porque le interesa y gana dinero, pero no vamos a aceptar su chantaje”, declaró contundente.