El horóscopo de hoy, domingo 7 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, domingo 7 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Deberá concentrarse para poder cumplir con su cometido, cosa que dificultarán las muchas interrupciones. Acaso decida buscar algún estímulo que le ayude a animarse. No haga excesos, especialmente con la bebida.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Buen ritmo de trabajo, en el que la improvisación será la nota dominante. Es posible que surja algún pequeño problema con su pareja que se solucionará rápidamente. Una salida con amigos resultará muy gratificante.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Se le presentarán varias opciones comerciales que deberá estudiar con mucho cuidado antes de decidirse. Su capacidad de trabajo será buena, por lo que el día, laboralmente, resultará muy positivo. Un amigo puede darle mucho en que pensar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sus firmes convicciones le prestarán gran ayuda. Sea fiel a sus principios y no admita dudas. Quizás decida comprar algún mueble para su hogar. Una visita inesperada le impedirá hacer lo que tenía previsto.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Quizás haya demoras en su trabajo, que no estará en su mano evitar. Procure no desesperarse y deje el tiempo correr. Un amigo le hará un regalo muy especial. Buenos auspicios para su vida sentimental, que se anuncia llena de posibilidades.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Los problemas en su trabajo tienden a solucionarse, lo que elevará su moral y afianzará la confianza en usted mismo. En el terreno amistoso elija bien a quien hace sus confidencias. Relaciones familiares mortecinas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy se encontrará en perfecta forma y los aciertos en el trabajo se sucederán uno tras otro. Es probable que un amigo le sorprenda con una noticia no esperada. En la velada el acento estará puesto en la vida familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tenga mucho cuidado de no participar en negocio alguno sin estudiar con cuidado todas sus facetas. Si no es impulsivo, y actúa con aplomo, conseguirá buenos logros. Empeñarse en asistir por la noche a determinado espectáculo puede llevar a discrepancias con su pareja.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Necesitará auto-disciplina e intuición para salir airoso de su cometido profesional, pero conseguirá llevarlo a cabo con éxito. Unos amigos harán posible que logre relajarse y divertirse.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su rendimiento en el trabajo será bueno, pero no se sentirá conforme con él, ya que está convencido de que puede superarlo. Quizás se sienta algo aturdido y necesite de ayuda afectiva para encontrar la estabilidad. Procure no exigirse demasiado.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Buen talante en el ámbito laboral y clima ascendente en su trayectoria profesional. Trate de ser menos exigente con un miembro de su familia. Un íntimo amigo le hará una propuesta descabellada. Sea diplomático y afectivo al darle su negativa.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Alguien sugerirá buenas ideas, que serán muy ventajosas para su actuación profesional si se decide a ponerlas en práctica. Relaciones afectivas gratas, pero en su vida sentimental tendrá que hacer méritos.