El parque infantil de Girona que encantará a tus hijos: con rocódromo y pista de baloncesto

La convivencia con los niños no siempre es sencilla. Sobre todo, si aún siguen de vacaciones y no quieren volver al cole. Además, con el fin del verano los más pequeños llegan cansados de repetir las mismas actividades y los padres tienen que buscar de forma incansable nuevas ocupaciones para hacer con ellos y que estén contentos y felices.

En la misma Girona ciudad existe un parque ideal para familias donde los más pequeños lo pasarán en grande y los progenitores también podrán pasar un buen rato.

"Fantástico para ir con niños"

"Fantástico para ir con niños": así definen las reseñas el Parc del Domeny, ubicado a unos tres kilómetros del centro de la ciudad y cercano al río Ter. Este emplazamiento único lo convierte no solo en un lugar ideal para los niños, sino también en un sitio perfecto para que los adultos practiquen algún deporte, como puede ser el 'running' o el ciclismo. Dispone de una zona boscosa donde incluso se pueden realizar paseos con encanto.

Algunos de los turistas que lo han visitado lo definen como "asombroso" y "muy adecuado para familias". Los más pequeños alucinarán con la zona que se inauguró en el año 2012. Hay un parque con tirolina y los juegos infantiles se pueden encontrar a lo largo de todo el lugar, ya que también existen equipamientos municipales como 'skatepark', un circuito de rocódromo, pista de baloncesto y elementos de gimnasia, por lo que hasta los más mayores podrán disfrutar de las instalaciones. Algunos de los turistas que lo han visitado lo definen como "asombroso" y "muy adecuado para familias".

Aparcamiento y zona de pícnic

Algo muy importante para poder pasar el día en el Parc del Domeny es que tiene también zonas de pícnic, así que se puede ir con toda la familia a pasar un buen día rodeados de naturaleza, buen ambiente y con los niños plenamente felices.

Sin duda, un lugar más en Girona al que acudir y que es de fácil acceso, ya que a poco más de un kilómetro hay un aparcamiento gratuito y dispone de una zona donde se pueden aparcar caravanas.