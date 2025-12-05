El horóscopo de mañana, sábado 6 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 6 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un exceso de trabajo puede llevarle a plantearse un cambio que le permita hacerlo de una forma más racional. Quizás no le sea posible llevarlo a efecto ahora, pero no deberá echarlo en saco roto. Hay un problema familiar que tiende a resolverse.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Aunque hoy no podrá llevar a cabo todo el trabajo que había planeado su seguridad en usted mismo se afianza, lo que le ayudará a conseguir sus objetivos. Frene su tendencia al consumismo y controle más sus gastos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No deje que sus dudas interfieran en su trabajo. Decídase y ponga manos a la obra. Procure ser más realista y pisar firme en el suelo si quiere ahorrarse disgustos. Relaciones afectivas dentro de la normalidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El entusiasmo por sus buenas ideas profesionales será contagioso. Aproveche su buena forma y sáquele todo el partido posible. En el plano familiar se confirmará una buena noticia.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Quizás hoy sienta en su trabajo los primeros síntomas del estrés. Trate de organizar las cosas de forma que le permitan no ir tan agobiado. Encontrará buenas ideas y apoyo en su pareja.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Quizás surja un problema en su trabajo que le preocupará. No se desanime y trate de buscarle solución, ya que sin duda la encontrará y antes de lo que espera. Hoy deberá dedicarse a actividades que le animen, ya que aparentemente tiende a perder su ritmo vital.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En su entorno laboral alguien está esperando que cometa una equivocación. Siga esforzándose en su cometido porque es posible que coseche algún éxito adicional. Un amigo podría hacerle una observación que le reportará ciertas ventajas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El trabajo transcurrirá según lo previsto y en sentido ascendente. Relaciones familiares con altibajos. En su vida sentimental tendrá que saber leer entre líneas y prestar a su pareja el apoyo que precisa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede que un problema laboral necesite más tiempo para solucionarse. Tampoco deberá esperar resultados inmediatos en lo económico. Tómese las cosas con calma y disfrute lo que pueda en su tiempo libre.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Se le avecinan nuevas obligaciones profesionales que, aunque económicamente serán buenas, es muy posible que le dejen muy poco tiempo libre. Aprovéchelo ahora y dedique más horas a sus aficiones y a su familia.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una buena noticia, pero inesperada, alterará su estado de ánimo e irá en detrimento de otros asuntos si no les presta la debida atención. Tenga cuidado y no pase por alto pequeños detalles que podrían traer consecuencias a futuro. El clima familiar será estupendo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Los amigos pueden jugar una importante baza en su vida profesional. Aclare posiciones desde un principio y no se deje manipular. Por la noche se ocupará primordialmente de analizar con todo detalle pros y contras de su trabajo