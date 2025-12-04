El tren más sorprendente de España: ofrece unas vistas de ensueño

Galicia cuenta con algunos de los entornos naturales más imponentes y fascinantes de la Península, incluso del mundo. Desde la asombrosa Costa da Morte a la belleza de las Rías Baixas, pasando por sus bosques llenos de encanto o sus increíbles paisajes, la comunidad ofrece rincones ideales en los que perderse.

Entre estos escenarios singulares destaca un enclave donde la naturaleza y la intervención humana han forjado un paisaje cultural más que reconocido por su valor natural y, sobre todo, vitivinícola. Se trata de la Ribeira Sacra que, sin exagerar, podría considerarse como una de las siete maravillas de Galicia. No en vano, es una de las candidatas a lograr la distición de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Los cañones del Sil, las piedras seculares de los monasterios o sus espectaculares paisajes en las alturas conforman una estampa que sorprende a visitantes y a vecinos por igual.

Un tour singular entre empinadas laderas

En el marco excepcional que dibuja este asombroso enclave se encuentra una de las experiencias turísticas más originales y sorprendentes de España: un recorrido en tren que permite observar y disfrutar desde las alturas de la magnitud de este territorio único. "El más singular y diferente tour turístico a bordo de un tren tschu-tschu en España", como lo definen.

Vistas de la Ribeira Sacra. / Turismo Pantón

Se trata del tren turístico Aba Sacra, que ofrece un trayecto de aproximadamente una hora por las laderas de Amandi, una de las zonas más destacadas de la Ribeira Sacra. Desde el Mirador de Souto Chao, en Doade (Lugo), el tren asciende por las empinadas laderas y bordea el alto del Cañón del Sil, permitiendo contemplar una asombrosa panorámica entre los famosos viñedos romados, cultivados en terrazas de origen romano con pendientes que superan en algunos tramos el 70%.

El itinerario está acompañado de explicaciones sobre la historia del territorio, la viticultura heroica y el patrimonio que envuelve el enclave. Además, el recorrido concluye en la bodega Regina Viarum, donde los visitantes pueden disfrutar de una cata y conocer de cerca una de las bodegas mejor valoradas de la zona.

Horarios y precio

Este tren turístico funciona a diario durante la temporada alta, con salidas habituales a las 11.30 y las 16.30 horas. Mientras que en los meses de menor afluencia opera los fines de semana y festivos, además de que se suele detener la actividad durante el mes de enero por mantenimiento.

En cuanto a los precios, el viaje general es de 14 euros, de 12 euros para los niños de entre 4 y 12 años y los mayores de 65 años y de 10 euros para los grupos a partir de 30 personas. Las reservas pueden formalizarse directamente a través de la web oficial (en este enlace) o por teléfono (982 198 717).