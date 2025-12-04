El horóscopo de hoy, viernes 5 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, viernes 5 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El comportamiento de un amigo en el que confiaba plenamente le sumirá en un estado de ánimo depresivo. Sin embargo, si analiza la situación con objetividad verá que tiene motivos para alegrarse. Normalidad en su vida familiar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Dispondrá del escaso tiempo libre que necesita para acabar algunas tareas que tiene pendientes. Gozará de una excelente claridad de juicio, que le ayudará a ver las cosas en su justa medida. Velada llena de confidencias y comprensión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Procure elegir con acierto a la hora de hacer un regalo, pues su atracción por cosas que se salen de lo corriente podría impedirle acertar. Se sentirá totalmente desbocado y deseoso de experiencias nuevas y no habituales.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Estará decidido a invertir y es casi seguro que le surja una buena operación. Tendrá que hacer un viaje por cuestiones familiares. Présteles su apoyo y no defraude a las personas que confían en usted.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una llamada telefónica o una carta le traerán tan buenas noticias que le harán perder su autocontrol. Hace bien en alegrarse, pero no descuide por ello los compromisos contraidos. Pasará una noche muy divertida.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un problema familiar le obligará a cambiar sus planes. Hoy deberá dar prioridad a la familia y es muy posible que deba imponer su autoridad. Muéstrese enérgico en evitación de males mayores. La amistad le proporcionará los mejores momentos del día.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Debería descansar más para poder acometer los asuntos que trae entre manos. También le convendría dosificar la bebida. Si analiza lo que viene bebiendo últimamente se asombrará y le pondrá coto. Sus relaciones sentimentales entrarán en punto muerto.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No deje que un exceso de amor propio mal entendido le impida solicitar la ayuda que necesita. Buenas relaciones amistosas, pero en el plano familiar tendrá que ceder o convencer.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En el plano profesional no se encastille en su idea y abra la puerta a otras posibilidades, pues es posible que un cambio de rumbo fuese beneficioso a sus intereses. Comentar sus metas con las personas de su intimidad le ayudará a ver más claro.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No se sienta tan preocupado por el incremento de sus gastos y estudie la forma de aumentar sus ingresos. Relaciones familiares apacibles, pero lo mejor del día le vendrá a través de la amistad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Mezclar negocios y diversión se anuncia muy favorable. Es más, parece que son inseparables en este día. En el plano sentimental deseche recelos, ponga las cartas boca arriba y aclare la situación. Por la noche tendrá que atender un compromiso.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Querer hacer más cosas de las que puede solo le llevará a disipar su buen humor. Sea muy selectivo a la hora de elegir sus compañeros de diversión porque podría pasar una velada desastrosa. En el plano familiar reinará la normalidad.