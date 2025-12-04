Francis Holway, experto en nutrición y deporte, sobre si entrenar en ayuna quema más grasa: "Sí... pero no como te lo venden"

En un vídeo publicado en Instagram, Francis Holway, experto en nutrición y deporte, aborda una de las frases más repetidas en redes: “¿Entrenar en ayunas quema más grasa? Sí… pero no como te lo venden.”

Su explicación busca desmontar la interpretación simplista que suele hacerse del ayuno: aunque entrenar sin haber comido sí incrementa el uso de grasa como combustible durante la actividad, esto no implica que se pierda más grasa corporal.

Francis recuerda que lo que define el progreso no es la hora en que se entrena, sino el balance energético diario. Si después de la sesión se ingiere más comida para “compensar”, o si el rendimiento empeora por falta de energía, el supuesto beneficio desaparece.

El famoso 'fat max'

El especialista detalla que el cuerpo posee un rango llamado 'fat max', una intensidad de ejercicio en la que se oxida la mayor proporción de grasa.

Actividades muy suaves, como caminar o trotar lento, entran en este rango. Sin embargo, el gasto calórico total es tan bajo que la cantidad real de grasa utilizada es mínima.

Francis ilustra el punto con números: en la zona de máxima de oxidación se queman aproximadamente 0,6 gramos de grasa por minuto.

Una hora entera de ejercicio a esa intensidad equivale a apenas 36 gramos de grasa, muy lejos de los 3.000 gramos que representan 3 kilos. “No es negocio”, resume.

Lo que realmente importa para perder grasa

El entrenador insiste en que no es relevante cuánta grasa se quema exactamente durante la actividad física, sino cuántas calorías se gastan en total.

Cualquier ejercicio sirve -trotar, bailar, hip hop, zumba, pesas- siempre que contribuya a gastar 400, 500 o 600 calorías diarias, generando así un déficit que haga recurrir al cuerpo a sus reservas.

El ayuno no es magia

El ayuno puede ser útil según el contexto y la persona, pero "no es un método milagroso para perder grasa", concluye.

El vídeo de Holway aporta claridad a un debate donde suelen abundar los mensajes simplificados.