Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ejercicio

Francis Holway, experto en nutrición y deporte, sobre si entrenar en ayuna quema más grasa: "Sí... pero no como te lo venden"

El experto habla del ayuno: "No es un método milagroso para perder grasa"

El experto en nutrición y deporte Francis Holway desmonta mitos: por qué pasar hambre dispara el comer en exceso

Deporte, un aliado para cuidar el cuerpo y la mente

Chica haciendo deporte en la playa

Chica haciendo deporte en la playa / Pexels

Mariona Carol Roc

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En un vídeo publicado en Instagram, Francis Holway, experto en nutrición y deporte, aborda una de las frases más repetidas en redes: “¿Entrenar en ayunas quema más grasa? Sí… pero no como te lo venden.”

Su explicación busca desmontar la interpretación simplista que suele hacerse del ayuno: aunque entrenar sin haber comido sí incrementa el uso de grasa como combustible durante la actividad, esto no implica que se pierda más grasa corporal.

Francis recuerda que lo que define el progreso no es la hora en que se entrena, sino el balance energético diario. Si después de la sesión se ingiere más comida para “compensar”, o si el rendimiento empeora por falta de energía, el supuesto beneficio desaparece.

El famoso 'fat max'

El especialista detalla que el cuerpo posee un rango llamado 'fat max', una intensidad de ejercicio en la que se oxida la mayor proporción de grasa.

Actividades muy suaves, como caminar o trotar lento, entran en este rango. Sin embargo, el gasto calórico total es tan bajo que la cantidad real de grasa utilizada es mínima.

Francis ilustra el punto con números: en la zona de máxima de oxidación se queman aproximadamente 0,6 gramos de grasa por minuto.

Una hora entera de ejercicio a esa intensidad equivale a apenas 36 gramos de grasa, muy lejos de los 3.000 gramos que representan 3 kilos. “No es negocio”, resume.

Lo que realmente importa para perder grasa

El entrenador insiste en que no es relevante cuánta grasa se quema exactamente durante la actividad física, sino cuántas calorías se gastan en total.

Cualquier ejercicio sirve -trotar, bailar, hip hop, zumba, pesas- siempre que contribuya a gastar 400, 500 o 600 calorías diarias, generando así un déficit que haga recurrir al cuerpo a sus reservas.

El ayuno no es magia

El ayuno puede ser útil según el contexto y la persona, pero "no es un método milagroso para perder grasa", concluye.

Noticias relacionadas y más

El vídeo de Holway aporta claridad a un debate donde suelen abundar los mensajes simplificados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
  2. El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
  3. Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
  4. Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
  5. Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
  6. Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
  7. Albino (42 años), albañil: 'Allí en Bolivia, por el mismo trabajo y las mismas horas, son unos 400 euros al cambio
  8. Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP

Francis Holway, experto en nutrición y deporte, sobre si entrenar en ayuna quema más grasa: "Sí... pero no como te lo venden"

Francis Holway, experto en nutrición y deporte, sobre si entrenar en ayuna quema más grasa: "Sí... pero no como te lo venden"

CaixaBank pulveriza su máximo histórico en Bolsa y supera los 10 euros por acción

CaixaBank pulveriza su máximo histórico en Bolsa y supera los 10 euros por acción

Silence renueva su S02, la escúter eléctrica líder de ventas en Europa

Silence renueva su S02, la escúter eléctrica líder de ventas en Europa

RTVE se retira del Festival de Eurovisión: "La situación en Gaza hace cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral"

RTVE se retira del Festival de Eurovisión: "La situación en Gaza hace cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral"

DIRECTO | Reforzados los análisis a las granjas ante la amenaza de peste porcina

DIRECTO | Reforzados los análisis a las granjas ante la amenaza de peste porcina

Telefónica reduce el golpe de los ERE por debajo de los 6.000 despidos en pleno choque con los sindicatos

Telefónica reduce el golpe de los ERE por debajo de los 6.000 despidos en pleno choque con los sindicatos

El cine quinqui de Tosar, el romance de Óscar Casas y el terror de Freddy's destacan en la cartelera

El cine quinqui de Tosar, el romance de Óscar Casas y el terror de Freddy's destacan en la cartelera

España no participará en 'Eurovisión' tras la retirada de RTVE

España no participará en 'Eurovisión' tras la retirada de RTVE