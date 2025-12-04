Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ni Barcelona ni Madrid: estas son las cinco ciudades más peligrosas de Europa según un agente inmobiliario

Los robos, la delincuencia y el tráfico de drogas son habituales en esta localidad

Marc, agente inmobiliario, revela las ciudades españolas en las que merece la pena invertir: "En Barcelona..."

Bandera Europa

Bandera Europa / EFE / DDG

Cristina Sebastián

Barcelona
Europa es uno de los continentes favoritos para viajar gracias a su variedad cultural y puntos de gran interés turístico. Pero es cierto que, aunque la seguridad no pueda parecer un problema en la mayoría de países europeos, hay ciudades más peligrosas que otras.

Un agente inmobiliario, conocido en redes sociales como marc.inmobiliario, ha compartido un vídeo en su cuenta de Tiktok donde elabora una clasificación de las ciudades más peligrosas de Europa.

5. Bruselas (Bélgica)

TELEVISION ATOMIUM BRUSELAS. BELGICA , CIUDADES , CIUDAD DE BRUSELAS , MONUMENTOS , ATOMIUM _ PUBLICADA CUADERNO DEL DOMINGO 25/04/2010 P 18PUBLICADA EPC 31/10/2008 P 86

ATOMIUM BRUSELAS. BELGICA / Bcn

En la quinta posición, el agente inmobiliario coloca a Bruselas. “La capital de Bélgica tiene muchas zonas deterioradas en el centro de la ciudad”, comenta en el vídeo. Además, señala que Bruselas es una de las ciudades de Europa donde se cometen más hurtos.

4. Birmingham (Reino Unido)

Birmingham Skyline

Birmingham Skyline / 5

Birmingham ocupa el cuarto lugar en la lista; se trata de la segunda ciudad más grande del Reino Unido después de Londres. “El vandalismo frecuente es uno de los grandes problemas de esta ciudad”, señala el 'tiktoker'. Los robos con violencia, las agresiones sexuales y los delitos violentos también son frecuentes en la ciudad inglesa.

Según la base de datos Numbeo, Birmingham tiene un índice de criminalidad del 64,41% y tan solo un 35,59% de índice de seguridad.

3. Atenas (Grecia)

ATENAS (GRECIA), 26/03/07.- Imagen del Acrópolis en Atenas, en donde fue puesta una placa que le clasifica hoy, 26 de marzo de 2007, como el monumento más importante dentro de la lista de los Momumentos Europeos

Imagen del Acrópolis en Atenas / ORESTIS PANAGIOTOU

La tercera posición la ocupa una ciudad que no suele formar parte de las listas de ciudades más peligrosas o inseguras. Se trata de Atenas, la capital de Grecia, donde el inmobiliario asegura que se producen robos frecuentes y existe una alta tensión social.

También menciona que la capital griega tiene zonas peligrosas que se recomienda evitar visitar de noche. Una de estas zonas es el barrio de Omonia y sus alrededores, ya que de noche abunda la delincuencia y el tráfico de drogas.

2. Nápoles (Italia)

CUADERNO DEL DOMINGO Mt. Vesuvius &amp;amp; View over Naples, Campania, Italy. ITALIA , CIUDADES , NAPOLES , VESUBIO , VOLCAN _ PUBLICADA EPC 24/04/2012 P 71PUBLICADA CUADERNO DEL DOMINGO 17/05/2009 P 20 / 21 _ GENERAL, PLANO

View over Naples, Campania, Italy / Walter Bibikow / age fotostock

En segundo lugar tenemos la tercera ciudad más grande de Italia, Nápoles. Es también la capital de la región de Campania, región donde se originó la mafia de La Camarra.

Nápoles tiene un elevado índice de criminalidad, concretamente del 62,79%, y el agente inmobiliario afirma que las estafas y los crímenes locales forman parte del día a día de la ciudad italiana.

@marc.inmobiliario

Europa también tiene su lado oscuro. 🌍⚠️ Hoy te traigo las 5 ciudades más peligrosas del continente… y te aseguro que la número 1 no te la esperas. Si estás pensando en viajar, vivir o invertir fuera de España, este Reel te interesa más de lo que crees. 🔎 Datos, contexto real y cero sensacionalismo. 💬 Dime en comentarios: ¿has estado en alguna? 📍 ¿Quieres que haga el TOP de las más seguras también?

♬ A guitar with a Spanish-style passion(1254380) - Shohei Yamaki

1. Marsella (Francia)

MARSELLA 1 5 2008 VISTA DE LA CIUDAD Y DE LAS ISLITAS DE LA BAHIA FOTO XAVIER JUBIERRE. FRANCIA CIUDADES MARSELLA , TURISMO , REPORTAJE , _ PUBLICADA VERANO 18/08/2009 P 4

MARSELLA VISTA DE LA CIUDAD Y DE LAS ISLITAS DE LA BAHIA / XAVIER JUBIERRE / Bcn

La ciudad europea más peligrosa, según el 'tiktoker' marc.inmobiliario, es Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia. “En Marsella se producen robos frecuentemente y hay mucho tráfico de droga y crimen organizado”, explica el agente inmobiliario.

La ciudad francesa es la segunda ciudad con el índice de criminalidad más alto de Europa, un 65,31%, mientras que el índice de seguridad es de tan solo el 34,69%. La única ciudad que supera a Marsella en criminalidad es Bradford, situada en el Reino Unido, según explica Marc.

