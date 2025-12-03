El horóscopo de mañana, jueves 4 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 4 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Acaso se sienta decaído, pero el día será favorable para la vida familiar y el descanso. Su pareja puede mostrarse resentida con usted. Lo más aconsejable será que entone el “mea culpa” y trate de contentarla. Prevéngase contra los catarros.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Aceptar una invitación puede dar paso a un día fuera de lo común y plenamente satisfactorio. Por la noche habrá momentos de reflexión, en los que usted y su pareja es muy probable que decidan dar un importante giro a su vida.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La vida familiar ofrecerá satisfacciones, pero también un niño puede poner a prueba su paciencia. Si consigue controlarse el día terminará de forma apacible y feliz. Dedique la noche a recuperar las energías que le faltan.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Gozará de un estado de ánimo eufórico y propenso a hacer cambios drásticos en su forma de vida, pero los vientos no son propicios para ello. Las relaciones amistosas se verán muy favorecidas, pero algunas obligaciones familiares pueden resultar hoy una pesada carga para usted.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Extreme su cuidado si practica algún deporte, ya que hay riesgo de esguinces o torceduras. Frecuentar a sus amigos le proporcionará momentos muy agradables. El clima sentimental será inmejorable.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El acento del día estará puesto en las relaciones amistosas, pero no fomente confidencias, pues podría enterarse de algo que le amargaría el día. Esa pequeña excursión que planea se anuncia muy prometedora.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Vida familiar con contrastes, ya que habrá notas muy positivas, pero también alguna situación tensa que le será difícil evitar. La velada se presenta bajo los mejores auspicios, con el romanticismo en cotas altas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Es posible que surja una discrepancia entre usted y un familiar y que tienda a desorbitarla. Hoy se pondrán de manifiesto aspectos negativos de su personalidad que afectarán a su relación con los demás. Si no logra controlarse lo mejor será que busque la soledad en evitación de roces innecesarios.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La mañana se anuncia plácida y tranquila. Sin embargo, un compromiso social le mantendrá alejado de su casa hasta altas horas de la noche. Una persona relacionada con su actividad profesional le decepcionará.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Jornada de vida familiar intensa, pródiga en buenos momentos, en la que estarán presentes la comprensión y la ternura. También las relaciones amistosas presentan signo muy favorable. Por la noche amor y amistad compaginarán perfectamente.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tendrá que practicar la tolerancia en el entorno familiar si quiere evitar problemas. Buenas relaciones a nivel amistoso y romanticismo a raudales en la velada.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La jornada empezará en tonos mortecinos, debidos a su baja forma, pero irá entonándose poco a poco. Un amigo le será de gran ayuda. Normalidad en su vida familiar y algún pequeño percance en la sentimental.