Este pueblo de costa arrasa en Navidad: mercadillo y show de 150 drones

Luces mágicas
Valeria Montero
A media hora de Valencia hay un pueblo costero que ha sido elegido como el más bonito en Navidad. Entre sus encantos, un precioso mercado navideño y un espectáculo de 150 drones.
Se trata de Peñíscola, que engalana el entorno del castillo de la localidad para celebrar su tradicional mercado.Está previsto que la presentación oficial tenga lugar hoy a las 20:00 h, con el tradicional encendido del alumbrado navideño.Una inauguración que será por todo lo alto, ya que irá acompañada de un espectáculo en el aire ofrecido por 150 drones.
Estilo nórdico
El mercado, de estilo nórdico, contará con diversos puestos donde encontrar artesanía, decoración navideña o dulces típicos. Además, se realizará un videomapping sobre la muralla norte del castillo durante los días 19, 20 y 21 de diciembre bajo el título "La magia de la Navidad". Asimismo, la programación incluirá un buen número de actividades para los más pequeños.
