El horóscopo de mañana, miércoles 3 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 3 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tendrá que renunciar a algo con lo que contaba en el plano profesional. Procure que no le afecte y piense en los muchos motivos que tiene para estar contento. En el campo familiar y sentimental el clima será inmejorable.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tenga mucho cuidado con su dinero y no lo invierta sin asegurarse antes de la rentabilidad que puede obtener. Las relaciones con amigos serán buenas, pero no se deje arrastrar a situaciones contrarias a su forma de pensar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su optimismo y energía le proporcionarán un día muy activo y gratificante en el plano profesional. Una reunión familiar puede acabar mal si dice todo lo que piensa. Procure dejar pasar las cosas y trate de ser diplomático.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Se prevén muy buenas perspectivas profesionales a corto plazo, que afianzarán su posición e incrementarán sus ingresos. Esfuércese al máximo y su trabajo será reconocido como merece. Inestabilidad en su vida sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su buen humor parece haberle abandonado hoy. Trate de sobreponerse y procure no discutir, sobre todo por asuntos económicos. Si frecuenta a sus amigos y trata de distraerse logrará mejorar su estado de ánimo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el campo profesional tendrá que recurrir a la ayuda de un experto si no quiere quedarse estancado. Si conduce extreme las precauciones. Recibirá buenas noticias de muy lejos. Buen clima familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su buen humor parece haberle abandonado hoy. Trate de sobreponerse y procure no discutir, sobre todo por asuntos económicos. Si frecuenta a sus amigos y trata de distraerse logrará mejorar su estado de ánimo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La amistad influirá de forma positiva en su trayectoria profesional. Su pareja y usted planearán una escapada que les proporcionará momentos muy gratos. ¡Ojo con la bebida!

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Quizás se le presenten problemas complicados en el campo laboral. No trate de buscarles solución inmediata y tómese tiempo para resolverlos. Si sale en busca de diversión la encontrará.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Alguien le hará una oferta ventajosa. No vea en ello motivos ocultos y acéptela tal como es. Su sentido analítico puede llevarle a desorbitar las cosas de forma negativa y a buscar dobles intenciones donde no las hay.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Trácese un plan en el plano profesional y no vaya a salto de mata si quiere que el éxito le sonría. Acaso le contraríe tener que asistir a un acontecimiento familiar, pero ni podrá ni deberá evitarlo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque con lentitud sus asuntos profesionales irán progresando. Gozará de un estado de ánimo excelente, que acaso le haga ver las cosas con demasiado optimismo. La velada, entre amigos, resultará muy agradable.