¿Cocina Michelin a precios asequibles? La gran apuesta del chef Pablo Izquierdo (Übeck Palma)

El chef Pablo Izquierdo, de Übeck Palma, tenía como referentes en su aprendizaje autodidacta a los estrellas Michelin a nivel nacional Dabiz Muñoz, Martín Berasategui y Quique Dacosta; y perfeccionó las técnicas de alta cocina en los fogones del restaurante de Ciutat Adrián Quetglas de la mano del chef Dunaew Mixail.

Ahora está con Javier Hoebeeck en Übeck, que también fue galardonado con una estrella, como Quetglas, y el joven cubano-español recién premiado en el concurso de cocina vegana con producto local aspira a ella.

«Sería un sueño y, de hecho, me estoy especializando en este tipo de cocina porque cuando decida emprender un proyecto propio, me encantaría crear elaboraciones como las del mundo Michelin y ofrecerlas a precios accesibles a la gente trabajadora. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar con esta clase de platos», destaca.

Platos ganadores

Llegó a Mallorca a los 18 años, donde comenzó a trabajar en un hotel y le entró el gusanillo de la cocina. «Todos mis conocimientos los he adquirido con productos de aquí, con los que se puede hacer cualquier elaboración, tal como hemos mostrado en el concurso», afirma quien ahora tiene 22 años y a Hoebeeck como nuevo maestro en esta etapa de su vida. «Me está inspirando muchísimo», concluye el autor de los platos ganadores del campeonato nacional.

Sorprendió con un plato salado de sandía con tap de cortí napada con demiglace de algarroba, vino y colmenillas, acompañada de un aire de naranjas de Sóller, puré de almendra y un trampantojo de una oliva hecho de chutney de tomate de ramallet y jugo de olivas.

En cuanto a la elaboración dulce, creó un trampantojo de un tomatito de ramallet hecho con helado de dicho tomate y una confitura de uvas Mantonegro, acompañado de un toffe de agave y polvo de almendra tostada, además de un trampantojo de una almendra hecho de praliné de almendra y confitura de higos.