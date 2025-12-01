Navidad
La tradición del elfo travieso está de vuelta: cuándo aparece, qué significa y cómo se celebra
Este pequeño muñeco gana popularidad año tras año y mantiene viva la ilusión de los más pequeños hasta el día de Navidad
Guía de mercados y ferias de Navidad en Barcelona 2025: de Santa Llúcia a la Sagrada Família
FOTOGALERÍA | Encendido de la iluminación de Navidad en el puerto de Barcelona
Cristina Sebastián
Entramos en el mes de diciembre y ya se empiezan a ver las decoraciones típicas de Navidad. Son muchos los hogares donde ya se encuentra colocado el tradicional árbol de navidad o el pesebre.
Pero en esta época tan mágica del año también hay lugar para nuevas tradiciones, como la del elfo navideño, que cada vez es más popular en las casas donde vive algún niño.
Elves Behavin’ Badly
Elves Behavin’ Badly es el nombre original con el que se conoce a este pequeño elfo travieso. Suele llegar a los hogares españoles el 1 de diciembre, enviado por Papá Noel desde el Polo Norte, para vigilar cómo se comportan los más pequeños.
El elfo se sitúa durante todo el día en un lugar visible de la casa para que pueda observar a los niños. Por la noche, los padres cambian de lugar al muñeco para que los niños crean que ha viajado para reunirse con Papá Noel y contarle cómo se han portado ese día. A la mañana siguiente, los niños descubren que, mientras dormían, el elfo ha realizado alguna travesura en sus casas.
Una travesura cada día
Hay que mantener viva la ilusión de los pequeños hasta la noche del 24 de diciembre, cuando Papá Noel deja los regalos y el elfo desaparece hasta el año siguiente.
Preparar una travesura cada mañana puede ser complicado para algunos padres que, a medida que pasan los días, se van quedando sin ideas.
Por este motivo, en redes sociales se suelen compartir ideas para hacer travesuras originales que sorprendan a nuestros hijos.
Ideas originales
Partylovers, una tienda especializada en artículos de fiesta y decoración, ha publicado un vídeo en su cuenta de Tiktok donde comparte 24 ideas de travesuras que puede realizar este famoso elfo.
Entre las ideas más originales destacan:
- Llenar las paredes del pasillo con 'post-its'.
- Jugar a las cartas con el resto de juguetes.
- Pintar caras sonrientes con rotulador en alguna fruta.
- Hacer un ángel de nieve con harina.
- Recortar el papel higiénico con alguna forma divertida.
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- Garcimar, la empresa que factura más de 100 millones de euros vendiendo pescado de alta gama
- El poder de las apariencias en el enjuiciamiento del fiscal General del Estado: ¡Es el colegueo, estúpido!
- Daniel Bjarnason, director de la London Symphony Orchestra en 'Lux', sobre Rosalía: 'Tiene capacidad para crear nuevos mundos
- Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
- Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
- Jóvenes y franquismo: 'Por qué nos gusta cantar el 'Cara al sol'