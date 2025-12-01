La tradición del elfo travieso está de vuelta: cuándo aparece, qué significa y cómo se celebra

Entramos en el mes de diciembre y ya se empiezan a ver las decoraciones típicas de Navidad. Son muchos los hogares donde ya se encuentra colocado el tradicional árbol de navidad o el pesebre.

Pero en esta época tan mágica del año también hay lugar para nuevas tradiciones, como la del elfo navideño, que cada vez es más popular en las casas donde vive algún niño.

Elves Behavin’ Badly

Elves Behavin’ Badly es el nombre original con el que se conoce a este pequeño elfo travieso. Suele llegar a los hogares españoles el 1 de diciembre, enviado por Papá Noel desde el Polo Norte, para vigilar cómo se comportan los más pequeños.

El elfo se sitúa durante todo el día en un lugar visible de la casa para que pueda observar a los niños. Por la noche, los padres cambian de lugar al muñeco para que los niños crean que ha viajado para reunirse con Papá Noel y contarle cómo se han portado ese día. A la mañana siguiente, los niños descubren que, mientras dormían, el elfo ha realizado alguna travesura en sus casas.

Una travesura cada día

Hay que mantener viva la ilusión de los pequeños hasta la noche del 24 de diciembre, cuando Papá Noel deja los regalos y el elfo desaparece hasta el año siguiente.

Preparar una travesura cada mañana puede ser complicado para algunos padres que, a medida que pasan los días, se van quedando sin ideas.

Por este motivo, en redes sociales se suelen compartir ideas para hacer travesuras originales que sorprendan a nuestros hijos.

Ideas originales

Partylovers, una tienda especializada en artículos de fiesta y decoración, ha publicado un vídeo en su cuenta de Tiktok donde comparte 24 ideas de travesuras que puede realizar este famoso elfo.

Entre las ideas más originales destacan: