El horóscopo de mañana, martes 2 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 2 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Ándese con pies de plomo en su trabajo, ya que tiene cerca un colaborador que no es tan leal como usted cree. Un capricho le resultará más caro de lo que pensaba. Buena comunicación con amigos y familiares.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Se sentirá muy satisfecho con la marcha de sus asuntos profesionales. Es posible que reciba una invitación. Acéptela sin dudar, pues le resultará muy provechosa. No confíe demasiado en sus fuerzas y cuide su salud.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La suerte le sonreirá en el terreno profesional, pero no se duerma en los laureles y esfuércese al máximo si quiere aprovechar la buena oportunidad que se le presenta. La noche parece muy apropiada para pasarla en la intimidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Poner en orden sus asuntos le llevará más tiempo del previsto. Se sentirá espoleado para alcanzar nuevas cotas en su profesión. Compenetración total con amigos y familiares.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Cuide con celosa atención los documentos importantes, pues hay riesgo de extravío. La nota más destacada del día será su inestabilidad sentimental. Huya de flirteos inútiles por mucho que le apetezcan, ya que solo conseguiría quebraderos de cabeza.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un viaje de negocios se confirmará. Prepárelo con tiempo y no deje nada al azar. Buen día para ir de compras, ya que gozará de un sexto sentido para detectar oportunidades. Dedique la velada a descansar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el plano profesional las aguas vuelven a su cauce, saliendo su situación reforzada. En su vida familiar tendrá que hacer alarde de paciencia, y no dejar que nadie le saque de sus casillas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se empeñe en lo que no ofrece perspectivas claras y dedíquese a pensar en otras posibilidades. Le bullen las ideas y alguna puede cristalizar en un proyecto importante. Su vida social tiende a intensificarse.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trate de asegurar las negociaciones profesionales y huya de riesgos innecesarios, pues confiar en su intuición podría jugarle una mala pasada. En el plano familiar intente ser más comunicativo y abierto. Si practica algún deporte hágalo con moderación.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El trabajo no le proporcionará satisfacciones, sino más de una contrariedad. Trate de ser objetivo al analizar su situación y vea la forma de solucionarla. La noche será propicia al romanticismo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No intente recuperar de golpe el tiempo perdido y dé a cada asunto la atención que requiere. Sus inquietudes intelectuales pueden decidirle a hacer un cursillo. Planes familiares muy atractivos, que le alegrarán.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No trate de forzar acuerdos comerciales de ningún tipo y espere a haberlos madurado. Las precipitaciones podrían conducirle a hacer algo de lo que se arrepentiría. Su vida sentimental se verá favorecida.