Del vestidor a los museos

Dior y Alaïa, una exposición doble y excepcional (París)

El arte se rinde en París a dos grandes maestros de la alta costura. La Galerie Dior y la Fundación Azzedine Alaïa se dan la mano para presentar “Azzedine Alaïa’s Dior Collection”, una excepcional muestra que pone en valor la figura de Alaïa, admirador y destacado coleccionista de la obra de Christian Dior, que reunió a lo largo de su vida más de 600 piezas. Un centenar de ellas se exhiben ya, y hasta el mes de mayo, en La Galerie Dior. Paralelamente, la Fundación Azzedine Alaïa presenta una treintena más de creaciones de Dior en diálogo con las del propio diseñador tunecino donde se muestra su infl uencia.

Maria Antonieta, icono de estilo Victor Albert Museum (Londres)

“Maria Antoniette style” explora los orígenes e innumerables reinterpretaciones del estilo creado por la reina más elegante de la historia. Icono de la moda en su época y una de las primeras “celebridades” modernas, ha infl uido en más de 250 años de diseño, moda, cine y artes decorativas. La muestra exhibe objetos personales usados por María Antonieta, pero también sigue la huella de su inspiración a través de piezas de alta costura de diseñadores como Moschino, Dior, Chanel, Vivienne Westwood y Valentino, además de vestuarios creados para el cine.

Vestido de novia gown de la Duquesa Hedvig Elisabeth Charlotta (más tarde reina de Suecia) / Göran Schmidtt

Salvatore Ferragamo 1898-1060, Museo Ferragamo (Florencia)

La exposición presenta la vida y obra de Salvatore Ferragamo, destacando su dedicación al oficio y su etapa en Hollywood, que lo convirtió en referente de las estrellas y en impulsor del diálogo entre arte, cultura e industria. Sus creaciones se presentan aquí no solo por su valor estético, sino que también se subraya su enfoque científico del calzado, basado en el estudio anatómico del pie y en la creación de zapatos que combinan equilibrio, comodidad y creatividad, y se resalta el uso innovador de materiales y su vasta red de infl uencias.

Salvatore Ferragamo, “El zapatero de las estrellas”, en 1955, mirando a través del innovador material de su sandalia Vinylite. / Cedida

Cartier: 300 joyas extraordinarias, National Gallery of Victoria (Melbourne)

La exposición, que abarca desde los primeros años de la prestigiosa firma joyera, a principios del siglo XX, hasta sus creaciones más contemporáneas, contará con préstamos de colecciones privadas e institucionales de toda Europa, Estados Unidos y Asia, junto con piezas destacadas de la Colección del Patrimonio de Cartier. Una oportunidad de admirar de cerca joyas históricas, entre ellas más de 20 magnífi cas tiaras y piezas icónicas, como el broche pantera o el collar de rubíes y diamantes que perteneció a Elizabeth Taylor.