Libros que son joyas para decorar el hogar y mostrar, en imágenes, diferentes tipos de arte

El ‘savoire-faire’ y el ‘art de vivre’ inspiran las páginas de estos volúmenes exquisitos que son auténticos objetos de deseo

Los libros joya que sirven para enriquecerse y decorar tu hogar

Los libros joya que sirven para enriquecerse y decorar tu hogar / Cedida

Beatriz García

Barcelona
Llega la Navidad, y con ella, esa maravillosa búsqueda del regalo perfecto, aquel que hable de quien lo da y que deslumbre a quien lo recibe. Este año, para ir más allá de los adornos efímeros y las piezas convencionales, existe una tendencia que fusiona el placer de la lectura con el buen gusto en el interiorismo: los libros de lujo para decorar. No se trata de volúmenes cualquiera, sino de auténticas piezas de coleccionista, con encuadernaciones exquisitas, formatos generosos y diseños impactantes. Son objetos que, al colocarse sobre una mesa de centro o en una estantería destacada, se transforman en poderosos elementos decorativos, añadiendo un toque de sofisticación y un aire intelectual a cualquier estancia. Regalar uno de estos ejemplares es ofrecer una puerta a la cultura, la inspiración y, al mismo tiempo, una joya para el hogar que perdurará mucho después de que terminen las fiestas.

A menudo, la decoración más memorable es la que cuenta una historia, la que revela la personalidad y los intereses de sus habitantes. Los libros conocidos como coffee table o de gran formato, son perfectos para este propósito. Diseñados para ser hojeado y que te transporten a mundos de arte, moda, diseño, viajes o fotografía, mientras que sus lomos y cubiertas actúan como verdaderas piezas de arte en nuestro salón.

Libro Italian Chic

Si busca un ejemplar que evoque la belleza atemporal y el glamour innato de la península, el libro Italian Chic es la elección perfecta. Este volumen es mucho más que una guía; es un pasaporte visual a la Italia más auténtica y exclusiva. A través de sus páginas, el lector se sumerge en el esplendor de Florencia y su arte, la rica historia de Roma, la elegancia acuática de los canales de Venecia, la vanguardia de la alta costura de Milán y la colorida sofisticación de Portofino. Se trata de una inmersión en la vida italiana, descubriendo rincones secretos y selectos, lejos del bullicio turístico. Con un precio de 120 euros, este libro no solo decora con una promesa de viaje y belleza, sino que ofrece una ventana al estilo de vida más tradicional en Italia.

Libro Italian Chic

Libro Italian Chic / Cedida

Libro Louis Vuitton manufactures

Este exquisito volumen es un homenaje al saber hacer y a la búsqueda de la excelencia que define a la Maison Louis Vuitton. Louis Vuitton Manufactures invita al lector a un viaje íntimo y privilegiado a los extraordinarios emplazamientos donde late el corazón de la creación de la marca. A través de una colección de fotografías exclusivas, este libro desvela los talleres y ateliers que Louis Vuitton ha fundado a lo largo y ancho de Francia, en lugares emblemáticos como Ginebra, el Véneto italiano, e incluso en Texas. Estas imágenes muestran los entornos meticulosos y a los artesanos dedicados donde se conciben y elaboran las icónicas prendas, los artículos de marroquinería y todos los objetos que han cimentado la leyenda de la firma. Regalar este libro es obsequiar la historia, la dedicación y el lujo inherentes a la alta artesanía.

Libro Louis Vuitton manufactures

Libro Louis Vuitton manufactures / Cedida

