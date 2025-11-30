El horóscopo de mañana, lunes 1 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 1 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy llevará a cabo una labor eficiente y positiva y no habrá obstáculo que se le resista. Su capacidad y perspicacia le permitirán aprovechar cualquier oportunidad que se le presente. Por la noche la nota dominante será la alegría.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un asunto profesional que venía demorándose llegará a buen término. Buen día para hacer esas compras que tiene en mente. Es posible también que adquiera algo no previsto, que le satisfará. Intensa vida social por la noche.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy cosechará más de un éxito en su actividad profesional. Ayudar a un amigo resultará más gratificante de lo que en principio pensaba. En el seno familiar reinará la alegría, con excelentes relaciones de pareja.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Aunque quizás tenga un sobresalto en su trabajo no llegará la sangre al río, y todo se solucionará de forma favorable. Relaciones amistosas gratas. Su pareja y usted tomarán una decisión que afectará de forma muy positiva a su vida.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure mostrarse activo en el desempeño de su función o tendrá que hacer horas extra para recuperar el tiempo perdido. Acaso se sienta inclinado a realizar dispendios innecesarios. Su aspecto personal cobrará hoy vital importancia.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su jornada laboral le deparará hoy muchas satisfacciones. Con los amigos tendrá ocasión de compartir ratos muy agradables. En el plano sentimental la unión con su pareja será perfecta. Excelente día. Disfrútelo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Será mejor que se enfrente con un compañero de trabajo y trate de aclarar posiciones, sin dejarse convencer por amables palabras. Relaciones afectivas gratas. Una salida por la noche, realizada por compromiso, resultará muy divertida.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Extreme el cuidado en el desempeño de su función, ya que los patinazos pueden estar a la orden del día. Un amigo se sentirá defraudado con usted. Analice su comportamiento y trate de rectificar. Día propicio para disfrutar de las comodidades de su hogar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se avecinan inversiones relacionadas con su actividad profesional. Procure usar su sentido común y limítese a las necesarias. En su vida social se anuncian altibajos. La palabra clave del día será moderación.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Posibilidad de fricciones con un socio por motivos económicos. Parece que las cosas tienden a complicarse en el campo profesional. En su vida afectiva, en cambio, las nubes empezarán a disiparse.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Trate de poner entusiasmo en su labor o solo conseguirá perder el tiempo. Se confirmará una noticia favorable relativa a un amigo. Acepte una invitación, ya que le permitirá pasar un rato muy agradable.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Acaso intenten mezclarle en negocios que desconoce, por lo que será conveniente que eluda cualquier tipo de compromiso. Su vida social será intensa, pero deberá controlar sus gastos. El clima familiar se anuncia apacible.