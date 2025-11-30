El egeo a cucharadas: un recorrido gourmet por la costa este de Rodas

Al mencionar la isla griega de Rodas, una de las más orientales del país heleno, es inevitable pensar en el desaparecido Coloso, la que fuera una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y del que no queda ni rastro. Una enorme estatua que se erigió para celebrar la victoria contra los invasores y que un terremoto dejó hecha añicos en el año 226 adC. De hecho, sus restos se vendieron como chatarra y no se ha conservado ninguna pieza; todo lo que sabemos de él es por las descripciones antiguas. Lo que sí se conoce con exactitud era su ubicación, en el puerto, que se extiende junto a la ciudad medieval de Rodas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988. Pasearla es perderse por un laberinto de calles empedradas, murallas y pequeñas plazas llenas de encanto. Una atmósfera que transporta al pasado, y también un hervidero de turistas y de tiendas de suvenires que le restan cierto encanto.

Allí empieza este viaje que nos lleva hasta el hotel Elysium, para conocer su restaurante Noble, donde sus dos chefs (Spyros Kougios y Giorgos Troumouchis) han trabajado durante meses para elaborar un espectacular menú degustación de 18 platos que reinterpreta recetas clásicas rodias con un giro de tuerca, según una cocina vanguardista y técnicamente muy sofisticada.

Un perfecto equilibrio entre tradición e innovación / Cedida

De allí viajamos hacia el sur, hasta Lindos, un pueblo precioso con calles estrechas y blancas, esa arquitectura típica del Dodecaneso y una acrópolis en lo alto, que se asoma a sus aguas turquesas. Un lugar con tanta historia como encanto, y posiblemente también una de las fotografías obligadas para el viajero. Para disfrutar de las mejores vistas de la bahía, se recomienda hacer una parada en la terraza de Almyra, restaurante con una propuesta creativa joven, fresca, arriesgada y sin complejos, donde el pescado es el protagonista. Y además con unos precios más que razonables.

Delicioso pescado del menú de Almyra / Cedida

Al ponerse el sol, las mejores vistas de Lindos se obtienen desde las azoteas de las casas, que rezuman vida, entre guirnaldas de luces. Ninguna como la de Cesar Meze Bar, el restaurante donde el genial chef Stavros Koustenis despliega su generosidad, curiosidad, conocimiento y entusiasmo. Y tras su banquete, toca abandonarse al descanso hedonista en Caesars Gardens Hotel & Spa, un hotel solo para adultos que recibe al visitante con un lujo relajado, delicados jardines y una preciosa piscina central que hace las delicias de los influencers

Sabor casero

Lindos es un buen puerto base desde donde hacer algunas escapadas para degustar los platos más tradicionales de la isla. Para ello hay que zambullirse en sus tabernas, establecimientos que no solo se caracterizan por sus raciones más que generosas, sino también por sus buenos precios. Eso es precisamente To Limeri Tou Listi (La guarida del ladrón), en la localidad montañosa de Profilia, donde la canícula griega da un respiro. Nos sorprenden con algunos entrantes como las bolas de queso blanco con miel y sésamo o las pitarudia (albóndigas de setas). Sin embargo, su especialidad son las carnes: la cabra con garbanzos, los tallarines con gallo o la pierna de cordero. Sorprendentemente, al postre invita la casa, como en el resto de tabernas griegas. En este caso, frutas recién cosechadas de su huerta.

Otro de los lugares donde disfrutar de esa cocina más auténtica se encuentra en Embonas, el pueblo más alto de la isla. Visitarlo nos lleva a la Rodas más verde y boscosa aunque, dependiendo de la ruta escogida, también se atraviesan amplias zonas calcinadas por los incendios de los últimos años. El trayecto –que incluso permite avistar las montañas de Turquía– abre el apetito de los senderistas, tentados por el Ataviros, el pico más alto, con 1.215 metros. En esta importante zona vinícola se encuentra la Taberna Hlias, donde Poula e Ilias ofrecen manjares de casa. Da igual el calor que haga, que ellos empiezan sirviendo una sopa de trigo, yogur y leche, además de una tabla de panes espectaculares que la misma Poula elabora con masa madre. Ella es también la responsable del impresionante katimeri, una masa redonda y plana hecha con harina, agua, sal y licor suma, que se rellena con queso, se fríe y se baña en miel. En el apartado de carnes, la koulousafa, una salchicha tradicional con carne de cerdo y arroz. Pero también el gallo con pasta casera o el cordero con garbanzos. Y sobre todo, el labriatis, una olla rellena de carne de cordero y arroz, que se hornea cubierta por una capa de pan. El toque dulce lo aportan las lukumas, buñuelos con miel, canela y nueces picadas, a los que es difícil poner límite.

Los mejores restaurantes con opciones para todos / Cedida

Esnórquel

Abandonando Lindos en dirección al sur se encuentra el Lindian Dream Seaside Resort, un hotel bendecido por una de las playas más hermosas de la isla. Es sorprendente estar en un lugar tan poco turístico y poder hacer esnórquel entre arrecifes y cientos de especies marinas, rodeados por un agua tan transparente que llega a intimidar. Tres kilómetros más allá, se atraviesa la localidad de Pefkos, donde se halla el restaurante Hellas, que nos ayuda a familiarizarnos con algunos de los productos más genuinos de la isla. Entre ellos, la gamba lindiako garidaki, una especie de pequeño tamaño (pese a ser adulta), intenso sabor y color rojizo, y orgullo de muchos restaurantes de la zona.

En Pefkos se encuentra Kerasma, un negocio familiar donde elaboran artesanalmente el Melekouni, el dulce más típico de la isla

Y antes de marchar de Pefkos, una recomendación para los más golosos: detenerse en Kerasma, tienda gourmet y restaurante donde el maestros pastelero Yorgos fabrica artesanalmente uno de los postres más típicos de la isla, el melekouni, con solo cuatro ingredientes: el sésamo, las almendras, la canela y la miel.

El viaje llega a su fin en el Gennadi Grand Resort, un moderno hotel de alrededor de 300 habitaciones con lujosas y amplias instalaciones, varias piscinas, un cuidado programa de entretenimiento y una oferta gastronómica de primer nivel. Su restaurante Edesma sobresale por un menú degustación conceptual, donde el equipo despliega un meticuloso trabajo para alcanzar el reconocimiento que aún merecen. Un reflejo de lo que le ocurre a la isla de Rodas.