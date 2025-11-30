Allojamientos en Madrid donde relajarse y disfrutar estas fiestas

A la hora de planificar una escapada a la capital española y escoger dónde alojarse, uno de los criterios de mayor peso para el viajero es la centralidad, es decir, encontrar un establecimiento que nos lo ponga fácil para disfrutar de eso en lo que los madrileños son expertos: el callejeo. Y ahí gana puntos el H10 Villa de la Reina, un encantador hotel boutique en plena Gran Vía. Lo que en 1922 se inaugurase como las oficinas del Banco Matritense, es hoy día un hotel cuidadosamente restaurado, que combina un interiorismo clásico de estilo afrancesado con detalles contemporáneos y brinda un ambiente tranquilo y acogedor.

El establecimiento fue totalmente reformado por el prestigioso interiorista Lázaro Rosa-Violán, combinando toques modernos con otros más clásicos para realzar la belleza del edificio, que forma parte del Catálogo de Edificios Protegidos del Ayuntamiento de Madrid. Sus elegantes habitaciones –algunas con balcones o terrazas con vistas a la gran avenida– ofrecen todas las comodidades para relajarse tras un día de compras, teatros y buena gastronomía.

Una gastronomía exquisita / Cedida

Pero dejando a un lado esas estancias, el protagonista del hotel en esta época del año es el Lobby Bar La Villa. Con una decoración cálida que incluye una biblioteca, una elegante chimenea y una barra chic, es ideal para momentos de relax en medio del bullicio urbano. Además, el hotel ha incorporado una renovada carta con una selección de platos como la Ensaladilla rusa de la reina con mayonesa ligera de piparras o los Calamares crujientes con allioli de ajo asado.

El Lobby Bar es también el espacio perfecto para disfrutar del té de la tarde con una selección de especialidades, scones caseros y otros bocados dulces y salados; junto a otras delicias como el Pumpkin Spice Latte, acompañado de una deliciosa tarta de calabaza, un plan perfecto para los días de frío en la capital. Asimismo, el hotel también cuenta con el restaurante Las Infantas, donde cada mañana se sirve un completo y delicioso desayuno. En definitiva, un lugar donde sentirse un poco más cerca de la realeza.

Un lugar donde relajarse y tomar el té / Cedida

Nueva joya en la capital francesa

Para H10, el gran lanzamiento de las últimas semanas es The One Alma Paris. Este cinco estrellas se sitúa en un enclave privilegiado en el corazón del distrito 7, junto al Sena y diez minutos de la Torre Eiffel. Un interiorismo diseñado con materiales nobles como el mármol y las maderas oscuras, así como el mobiliario de inspiración art déco son algunos de sus rasgos.