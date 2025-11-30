En Directo
Mejores ofertas Amazon, en directo: los chollos y rebajas que arrasan en la recta final de Black Friday 2025
Amazon lanzó su campaña de Black Friday el 20 de noviembre y algunos productos ya se están agotando. Aprovecha los increíbles descuentos y prepárate para el Cyber Monday del 1 de diciembre con nuestra selección de los mejores productos al precio más bajo
Descuentos de hasta el 70 %: las mejores ofertas que puedes disfrutar (y adquirir) en Black Friday 2025
El Black Friday de Amazon 2025 alcanza su punto máximo esta semana: ¡última oportunidad para conseguir esos productos que llevas tiempo deseando a precios increíblemente bajos!
Desde la codiciada cafetera De’Longhi, famosa por su calidad, hasta el pantalón que mejor estiliza la silueta, pasando por sets de Lego y el último modelo de móvil que está arrasando.
Para que no te pierdas ninguna oferta, te traemos las mejores ofertas minuto a minuto.
Rebajadísimo el árbol de Navidad apto para cualquier hogar
Este árbol de Navidad artificial de 180 cm de altura (diámetro máximo de 120 cm) combina a la perfección realismo y practicidad. Sus hojas texturizadas y densas ramas están escalonadas para crear un efecto tridimensional natural que bloquea el tronco, creando un rico efecto tridimensional agradable tanto a la vista como al tacto
Rebajado 300 euros: el Garmin Fénix 7, el smartwatch más buscado y con mejor calidad-precio
¿Qué decir de los relojes Garmin que no se sepa ya? En los últimos años se han convertido en los modelos de smartwatches favoritos de los atletas y este modelo, el Fénix 7, no es la excepción.
Controla este reloj deportivo de alta calidad como desees, ya sea con las teclas o mediante la pantalla táctil. Ya sea para correr, andar en bicicleta o realizar cualquier otra actividad, Garmin El reloj inteligente te lleva rápidamente a las funciones deseadas. Y, lo mejor, es que es más que un reloj que te permite medir tu rendimiento o actividad... con el Garmin Fénix 7 puedes realizar pagos sin contacto, recibir notificaciones sobre llamadas, citas y más.E, incluso, ¡escucha tu música favorita!
Con una rebaja del 42 %: la recortadora y afeitadora One Blade 360 por 34 euros
Un clásico que nunca falla: la afeitadora OneBlade busca volver a ser uno de los productos que más rápidos se agotan durante el Black Friday de Amazon.
Con unas valoraciones intachables, esta afeitadora que te permitirá mantener un rasurado perfecto está casi a mitad de precio. Un chollazo que no puedes dejar escapar.
Además, viene equipada con distintos cabezales y cuchillas, que le brindarán un plus de comodidad.
Por 10 euros, la crema hidratante de L'Oréal para hombre
Crema hidratante ligera diseñada específicamente para que los hombres combatan las arrugas y la piel seca y apagada, mantiene la piel hidratada, combate los primeros signos de envejecimiento. Además, reafirma y protege la piel. Por otro lado, le proporciona una hidratación intensa para una piel más fresca y revitalizada.
Por solo 76 (antes 189 euros) el reloj Fossil para él que no te cansarás de llevar
Bajo un diseño de color monocromático del color de moda, Amazon ha dispuesto a su precio mínimo y como oferta anticipada del Black Friday este reloj de la carismática firma Fossil.
Este reloj no solo es la opción perfecta para llevar a diario gracias a su diseño ultraversátil, sino que también se convierte en un regalo excepcional. Y no exageramos: no nos sorprendería que se agotara en cuestión de horas.
Con un 30 % de descuento: el Samsung Galaxy S25 Ultra más buscado y deseado del momento
Si bien el lanzamiento del nuevo Iphone ha conseguido revolucionar el panorama en el terreno de los móviles, la realidad es que este Samsung Galaxy S25 Ultra no se ha quedado nada atrás.
Con él, podrás disfrutar de un sistema creativo avanzado para capturar, visualizar y editar imágenes y vídeos como nunca antes. Además, cuenta con un procesador de lo más potente capaz de soportar cualquier carga.
La cámara que más están pidiendo los creadores de contenido, ¡muy rebajada!
Captura con mayor claridad asombrosas vistas nocturnas y puestas de sol. Encuadra tus tomas sin esfuerzo - Logra la composición ideal con la pantalla táctil expansiva de 2 pulgadas de Osmo Pocket 3, que gira para poder grabar en horizontal y en vertical.
Por menos de 50 euros, el polo Boss todoterreno para él más cómodo
Con un patrón cómodo, un corte regular y un cuello de punto plano, este polo de Hugo Boss -disponible en distintas tonalidades- es una magnífica opción para llevar en el día a día. Incluso en los días más fríos; está confeccionada con materiales de primerísima calidad.
De ahí a que sea una magnífica opción para adquirir ahora que está rebajado.
Por menos de 30 euros: hazte con el Echo Dot más solicitado
Amazon ha sorprendido con una de las rebajas más llamativas del Black Friday. El protagonista es el nuevo Echo Pop con Alexa, que roza a su precio mínimo histórico.
Con un diseño compacto y un precio casi simbólico —solo 29 euros—, este dispositivo convierte cualquier hogar en un espacio inteligente. Permite controlar la música, consultar noticias, programar recordatorios o resolver preguntas del día a día, todo con la voz.
Con un 62 % de descuento: el juego de cubertería que renovará y le dará un toque sofisticado a la mesa esta Navidad
Con un diseño contemporáneo, esta cubertería de acero inoxidable templado al frío, espigo hasta el final del mango, mango de material antideslizante... resulta perfecto para renovar o disponer en la mesa en estas fechas navideñas.
