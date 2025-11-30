El arte invisible

Hay fragancias que huelen bien. Otras que cuentan historias. Y solo las más especiales consiguen fundirse y convertirse en una segunda piel. El perfume no es solo una esencia, es una expresión íntima de lo que somos. Dice mucho más de nosotros de lo que creemos: el olfato es el sentido más ligado a la memoria y las emociones. Un simple aroma puede transportarnos a la infancia, a un recuerdo, a un lugar o a una persona. Por eso, elegir el nuestro es también elegir nuestra historia.

Más aún en esta era del lujo consciente, donde cada elección se convierte en la expresión más pura de la autenticidad. Ya no se trata de seguir tendencias ni de dejarnos seducir por el packaging más espectacular, sino de encontrar ese aroma que nos representa y con el que logramos expresar quiénes somos.

El perfume es una cuestión de actitud

Para Daniel Josier, perfumista y creador de su propia casa olfativa, el verdadero lujo reside en la conexión emocional entre una persona y su aroma. Con más de veinte años de experiencia y un legado junto a firmas como Cartier, Sisley, Carolina Herrera, Nina Ricci o Valentino, Josier se ha consolidado como una de las grandes referencias de la perfumería de autor. Desde 2014, dirige su propia línea de perfumes y, a través de su empresa L’Atelier del Perfume, crea fragancias exclusivas para otras marcas nicho. Sus composiciones se distinguen por el equilibrio entre tradición y modernidad, y por su capacidad para despertar nuevas emociones olfativas. “El perfume perfecto es aquel que te gusta, se adapta a tu piel y refleja tu actitud del momento”. Así define Josier la búsqueda olfativa ideal: “En el trabajo elegiremos algo formal; con amigos, algo divertido; y con la pareja, una fragancia romántica o sensual. Siempre dentro de nuestros gustos y con un rendimiento adecuado en la piel”.

Pocas inversiones hay mejores que invertir en uno mismo

El perfume, explica, es una cuestión de actitud. No existe uno solo que nos defina, sino muchos que reflejan nuestras distintas facetas: nuestro lado elegante, el más seductor, el lúdico y también el introspectivo.

Cómo elegir el perfume perfecto

Del mismo modo que adaptamos nuestra ropa a la temporada o a una ocasión, también deberíamos hacerlo con el perfume. Aromas frescos y cítricos funcionan mejor en verano, mientras que las notas cálidas y envolventes resultan ideales en invierno.

A la hora de elegir una fragancia, Josier recomienda dejarse guiar por el gusto personal y por cómo reacciona la piel, más allá de la imagen de marca: “En definitiva, se trata de buscar la calidad de la materia prima”, señala.

Uno de los errores más comunes, relata, es comprar el perfume demasiado rápido. “Probar una fragancia requiere tiempo. Hay que dejar que evolucione sobre la piel y no dejarse llevar solo por las primeras notas, las más volátiles. El perfume necesita desarrollarse plenamente para revelar su verdadera esencia”.

Lo ideal es no probar más de tres seguidos y hacerlo en zonas neutras, como la parte interna del antebrazo. De hecho, entre una prueba y otra, conviene oler granos de café o, simplemente, respirar aire fresco para resetear el olfato.

Perfumista Daniel Josier / Cedida

Los ingredientes que hacen arte

Existen ingredientes con alma, con carácter y con personalidad, que definen la perfumería de autor. Cada uno aporta matices, emociones y contrastes que dialogan entre sí. En el universo creativo de Josier, hay notas que se han convertido casi en su firma: “El oud, el orris, el incienso, el narciso y el osmanthus, imprescindibles”.

Las tendencias del lujo olfativo

Durante décadas, el lujo en perfumería se definió por la ostentación: frascos suntuosos, nombres legendarios y campañas de marketing deslumbrantes. Hoy, sin embargo, el concepto evoluciona. El nuevo lujo se reinventa y la nueva élite olfativa busca autenticidad, sostenibilidad y conexión emocional. Emerge así una generación de perfumes de autor donde el creador se convierte en protagonista y cada fragancia posee alma propia, como explica Josier.

Nuevas tendencias en el mundo de las fragancias: los perfumes de autor / Cedida

A esta transformación se suma una conciencia ecológica sin precedentes. Los perfumistas se esfuerzan por encontrar el frasco perfecto: uno que exprese elegancia, pero que también sea responsable con el medioambiente. “Eliminan plásticos superfluos, ofrecen sistemas rellenables y apuestan por materiales naturales”, apunta.

Paralelamente, se abre camino la innovación consciente, con ingredientes reciclados (upcycled) y moléculas biotecnológicas que respetan el planeta sin renunciar a la sofisticación. Una nueva era del lujo que susurra elegancia, autenticidad y conciencia a partes iguales