La Almazara by Philippe Starcke
¡Bienvenidos a la primera almazara de autor del mundo! Un lugar único e inmersivo donde el arte, el lujo, la tradición aceitera y la exclusividad se integran en la belleza del paisaje
Beatriz García
Probablemente nada tan lujoso como adentrarse en una obra de arte y vivir, en su interior, una experiencia que deleita los sentidos. Esa es la propuesta de La Almazara. En medio del bellísimo paisaje de la Serranía de Ronda (Málaga), esta sigular construcción es como un objeto que ha caído del espacio, un proyecto vanguardista, una obra de arte habitable donde cada detalle ha sido concebido para ser funcional, pero también impactante. Un espacio que celebra el arte y la tradición del aceite de oliva reinventando el oleoturismo y es ya la primera almazara de autor del mundo. En palabras del propio Philippe Starck, “La Almazara es un lugar insólito, increíble y milagroso donde el visitante puede disfrutar de una experiencia poderosa y radical que desafía y transforma. Es un cúmulo de misterios donde el respeto cristalizado del aceite de oliva se mezcla con la emoción”.
Lujo, surrealismo y olivos
El célebre diseñador francés ha apostado por un planteamiento minimalista y atemporal, sin detalles superfluos ni revestimientos. Se trata de un cubo rojo monolítico, con un inmenso cuerno de toro de acero y un ojo gigantesco y que echa humo negro. El ojo para ilustrar la vigilancia de los grandes artistas surrealistas andaluces, el humo como un pensamiento. Además del museo dedicado al AOVE, los visitantes también podrán disfrutar de una oferta de restauración y una zona de cata. La sombra interior se ve de pronto deslumbrada por un rectángulo de luz que se prolonga en una terraza suspendida por enormes cadenas metálicas. Esta apertura al exterior invita a descubrir este entorno natural excepcional y los objetos escultóricos creados por Philippe Starck, repartidos por los olivares.
Y la experiencia puede completarse reservando el Cortijo LA Almazara, una villa del siglo XIX restaurada, rodeada de olivos. Con cinco habitaciones exclusivas, piscina y terrazas con vistas a la Serranía de Ronda. Un refugio único que es sinónimo de lujo, privacidad y paisajes infinitos.
