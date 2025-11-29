El horóscopo de mañana, domingo 30 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 30 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Acaso deba imponer su autoridad en un asunto profesional. Se sentirá completamente relajado y en paz con usted mismo. La noche será propicia a las confidencias, y usted y su pareja verán sus vidas desde una perspectiva optimista.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La marcha ascendente de sus asuntos profesionales parece imparable. Relaciones amistosas ricas en buenos momentos. En el terreno familiar se avecina un feliz acontecimiento.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un asunto de trabajo se resolverá de forma muy positiva. Alguien, entre bastidores, trabaja a su favor. En el plano personal sus relaciones serán buenas a todos los niveles y le ofrecerán muchas compensaciones. Disfrute de su suerte.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sopese bien los riesgos antes de abordar ambiciosos proyectos profesionales que podrían poner en peligro su actual situación. En el plano familiar no esconda la cabeza bajo el ala y aclare la situación. Su vida sentimental marcha por muy buenos derroteros.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Unas palabras de aliento en su trabajo serán el mejor acicate para tratar de superarse. Normalidad en sus relaciones amistosas. En el plano sentimental acaso se sienta confuso por la reacción de su pareja. Trate de analizar de forma objetiva su comportamiento.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá ideas acertadas en su trabajo, que aumentarán el respeto hacia usted de socios y compañeros. Su buen humor y su optimismo propiciarán unas excelentes relaciones con las personas de su entorno.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Habrá tensiones en su trabajo y alguien tratará de entorpecer su camino. No deje que decaiga su estado de ánimo y siga esforzándose. En el plano familiar encontrará cariño y comprensión.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se deje llevar por su impaciencia y estudie minuciosamente ese proyecto profesional, dedicándole cuanto tiempo sea necesario. En el plano económico la suerte estará de su lado. Posibilidad de reanudar una vieja amistad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Desconfíe de aduladores en el campo profesional y no se deje influir por las lisonjas. Recibirá buenas noticias de alguien que vive lejos. Por la noche se intensificará su vida social, que le deparará una grata sorpresa.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque sus perspectivas en el campo profesional son buenas no cante victoria antes de tiempo y ate bien todos los cabos. Un allegado se mostrará quisquilloso y negativo. Ignore su actitud y pasará una noche apacible y hogareña.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Aunque se esfuerce no conseguirá un rendimiento satisfactorio en su trabajo. En el plano familiar no pierda el tiempo lamentándose y trate de poner remedio. Un amigo resultará de gran ayuda. La noche será propicia la diversión.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su mente creativa estará en ebullición, lo que le permitirá excelentes logros si pone en práctica sus buenas ideas. Las relaciones familiares se verán favorecidas. Muéstrese comunicativo con sus amigos y será correspondido.