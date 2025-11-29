Rafael Serrano, abogado, explica cómo demostrar que tienes un familiar a cargo para poder traerlo a España: "Si no lo acreditas bien, pueden denegarte la solicitud"

Traer a familiares a vivir a España que tienes a tu cargo en otro país puede ser un proceso complicado para muchas personas, aunque tengan un permiso de residencia legal, ya que es necesario cumplir con una serie de condiciones.

Rafael Serrano, un abogado especializado en extranjería, ha compartido un vídeo en Tiktok donde explica hasta tres situaciones de dependencia que debe cumplir tu familiar para que pueda venir a vivir a España.

Familiares a tu cargo

Para que se considere que un familiar está a tu cargo, es necesario demostrar que realmente lo ayudas de manera estable y sostenible en el tiempo.

Además, Serrano destaca la importancia de especificar en qué situación de dependencia se encuentra el familiar que reside en el extranjero, ya que, "si no lo acreditas bien, pueden denegarte la solicitud".

Situación de dependencia económica

La primera situación que expone el abogado es la de dependencia económica. Para que se pueda considerar que un familiar está a tu cargo por esta situación, es necesario demostrar que se ha enviado dinero, de forma constante, para cubrir las necesidades básicas de este familiar durante al menos un año.

“La cantidad de dinero que le envíes a tu familiar en un año debe ser superior a la mitad de lo que gana una persona promedio en ese país”, advierte Serrano.

Además, es necesario demostrar que el familiar no trabaja, no cobra una pensión, no tiene propiedades y que nadie más puede mantenerlo.

Situación de dependencia física

Otra situación que se puede dar es que el familiar tenga una dependencia física. “Si tu familiar padece una enfermedad grave o discapacidad, y no tiene apoyo familiar en el país, también se considera que está a tu cargo”, explica el abogado.

Para demostrar esta situación son necesarios los informes médicos oficiales y una declaración jurada del familiar donde confirma que te haces cargo de él.

Situación de dependencia presumible

La tercera y última situación que explica Serrano es la de dependencia presumible. “En este caso, la ley presume automáticamente que tu familiar está a tu cargo si tiene más de 80 años o padece varias enfermedades crónicas”, asegura el abogado.