Por qué media España está echando café y naranja a su tostada de jamón: "Es el maridaje perfecto"

El jamón ibérico es el ingrediente estrella de la gastronomía española. Un producto que no faltará en ninguna de las celebraciones familiares que se esperan en los días más mágicos del año. Un plato de jamón que dura unos pocos segundos en la ajetreada mesa de Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo.

Esta joya gastronómica siempre ha sido un producto con un precio bastante elevado que no está al alcance de todos bolsillos, pero hay gente que decide comerlo a diario en sus desayunos o meriendas. Para todos aquellos que no quieran gastarse un auténtico dineral en unos gramos de jamón, existen alternativas bastante económicas en el supermercado. Según la OCU, el mejor jamón ibérico del supermercado es el de la marca Auchan que puedes comprar en Alcampo por un precio que no llega a los 5 euros.

Comer este producto s una rutina que todo el mundo conoce, aunque entre la población están asentados varios falsos mitos que estropean su sabor. El jamón ibérico sabe mejor si está a temperatura ambiente cuando la grasa se ha vuelto ya brillante y aromática permitiendo que cada loncha, a poder ser fina y flexible, se deshaga dentro de la boca.

A la hora de cortar una pata de jamón, lo ideal es comenzar por los sabores más suaves como la maza y avanzar hacia las partes más intensas. El jamón ibérico no tiene que tener grandes acompañantes. Un poco de pan, vino permiten saborearlo mejor y que se sienta un verdadero protagonista. Sin embargo, hay mucha gente que decide echarle un chorro de aceite a su tostada de jamón.

"Limpia la grasa"

"Es como si a una tarta de chocolate le echas azúcar por encima. El jamón ibérico tiene más del 60% de ácido oleico igual que el aceite de oliva virgen extra y en vez de ayudarle a potenciar el sabor, lo está restando", explica Víctor Sanchego, popular cortador de jamón con miles de seguidores en redes sociales.

El joven experto también ha querido compartir con todos sus seguidores cuál es la mejor tostada de jamón ibérico que te puedes hacer. "Te haces un café solo en un recipiente, le rallas un poco de piel de naranja y te haces una rebanada de pan al gusto antes de mojarla en el café por los dos lados. La pones en el tostador y la dejas ahí. La potencia y el amargor del café va a limpiar la grasa y potenciar el sabor del jamón ibérico. Por eso, el café es el maridaje perfecto", concluye el influencer.