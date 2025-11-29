“Esto no puede ser verdad, ¿no?": la surrealista forma de aparcar que tienen en Sevilla y que arrasa en las redes sociales

Encontrar aparcamiento en la calle suele ser uno de los grandes quebraderos de cabeza para los conductores, debido a la gran cantidad de vehículos que estacionan en ella.

La cuenta de X Líos de vecinos, que normalmente suele compartir problemáticas y discusiones que suceden en las comunidades de vecinos, ha publicado un vídeo donde muestra la solución que unos sevillanos han encontrado para que todos tengan sitio para aparcar.

Problemas para aparcar

Los vecinos de Sevilla, al darse cuenta de que los estacionamientos en su zona eran escasos y que encontrar aparcamiento cerca de sus pisos les resultaba muy complicado, decidieron ponerse de acuerdo para encontrar una solución, que no es otra que aparcar en doble fila.

Pero claro, ese doble aparcamiento genera un problema si uno de los coches estacionados delante quiere salir y el conductor del que está aparcado en doble fila no está por ahí.

Eso es lo que se encontró una chica ajena a la comunidad, a la que le sorprendió tanto la iniciativa de los vecinos que decidió compartirla en redes sociales.

En doble fila

El vídeo, que ya se ha vuelto viral, muestra una fila de coches aparcados en batería y, detrás, otra línea de coches aparcados en doble fila.

A primera vista, este escenario soluciona un problema, pero genera otro, ya que impide que los coches estacionados correctamente puedan salir del aparcamiento.

Una ley no escrita

Para los vecinos esto no es un problema, puesto que han establecido una ley no escrita donde los dueños de los vehículos que aparcan en doble fila dejan el freno de mano sin poner. De este modo, cuando alguno de los coches en batería quiere salir, puede mover los coches que tiene detrás.

“Esto no puede ser verdad, ¿no?", pregunta incrédula la chica que graba el vídeo, “tú mueves los cuatro coches que tienes detrás y ya, increíble”.

Casos similares

Esta solución no es un caso aislado: hace unos meses, la ‘tiktoker’ Evelin Richarte compartía un vídeo donde exponía que en su barrio, también de Sevilla, ocurría exactamente lo mismo.

"Esto es un acuerdo que tenemos entre vecinos. Por supuesto que yo intento aparcar bien pero, si no, acaba en segunda fila con el freno de mano quitado, para que se puedan empujar", explica en el vídeo.