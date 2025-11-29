Problemáticas
“Esto no puede ser verdad, ¿no?": la surrealista forma de aparcar que tienen en Sevilla y que arrasa en las redes sociales
Los vecinos de una calle de la capital andaluza encuentran una curiosa solución a las escasas plazas de parking
Detenido en Sevilla un 'influencer' por incitar al odio contra las mujeres en sus redes sociales
Una agresión a navajazos en plena calle acaba con dos heridos en Sevilla
Cristina Sebastián
Encontrar aparcamiento en la calle suele ser uno de los grandes quebraderos de cabeza para los conductores, debido a la gran cantidad de vehículos que estacionan en ella.
La cuenta de X Líos de vecinos, que normalmente suele compartir problemáticas y discusiones que suceden en las comunidades de vecinos, ha publicado un vídeo donde muestra la solución que unos sevillanos han encontrado para que todos tengan sitio para aparcar.
Problemas para aparcar
Los vecinos de Sevilla, al darse cuenta de que los estacionamientos en su zona eran escasos y que encontrar aparcamiento cerca de sus pisos les resultaba muy complicado, decidieron ponerse de acuerdo para encontrar una solución, que no es otra que aparcar en doble fila.
Pero claro, ese doble aparcamiento genera un problema si uno de los coches estacionados delante quiere salir y el conductor del que está aparcado en doble fila no está por ahí.
Eso es lo que se encontró una chica ajena a la comunidad, a la que le sorprendió tanto la iniciativa de los vecinos que decidió compartirla en redes sociales.
En doble fila
El vídeo, que ya se ha vuelto viral, muestra una fila de coches aparcados en batería y, detrás, otra línea de coches aparcados en doble fila.
A primera vista, este escenario soluciona un problema, pero genera otro, ya que impide que los coches estacionados correctamente puedan salir del aparcamiento.
Una ley no escrita
Para los vecinos esto no es un problema, puesto que han establecido una ley no escrita donde los dueños de los vehículos que aparcan en doble fila dejan el freno de mano sin poner. De este modo, cuando alguno de los coches en batería quiere salir, puede mover los coches que tiene detrás.
“Esto no puede ser verdad, ¿no?", pregunta incrédula la chica que graba el vídeo, “tú mueves los cuatro coches que tienes detrás y ya, increíble”.
Casos similares
Esta solución no es un caso aislado: hace unos meses, la ‘tiktoker’ Evelin Richarte compartía un vídeo donde exponía que en su barrio, también de Sevilla, ocurría exactamente lo mismo.
"Esto es un acuerdo que tenemos entre vecinos. Por supuesto que yo intento aparcar bien pero, si no, acaba en segunda fila con el freno de mano quitado, para que se puedan empujar", explica en el vídeo.
- Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
- Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
- La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados
- Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: 'Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan
- Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
- Prohibido acceder al bosque en 12 municipios de Catalunya tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- Karen Hao, periodista que ha destapado la verdad sobre ChatGPT: 'La IA no es en absoluto un negocio viable