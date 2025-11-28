El horóscopo de mañana, sábado 29 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 29 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Procure acentuar su atención en el trabajo y ponga todo lo que pueda de su parte. Su conformismo de hoy puede hacerle ir de cabeza más adelante. El entorno familiar y afectivo será excelente.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No trate de presionar a socios o colaboradores, pues sería contraproducente. Tranquilidad y armonía en el seno familiar, pero en el amistoso puede haber más de una discrepancia.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En el campo profesional déjese llevar por su intuición, pues la suerte estará de su lado y le acompañará en todo cuanto emprenda. En el plano afectivo olvídese de inhibiciones y dé rienda suelta a sus sentimientos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su inquietud y espíritu emprendedor le llevarán a dar un gran paso en su camino profesional. Su mayor preocupación estará centrada en las actividades intelectuales. Por la noche recibirá grandes pruebas de afecto de su familia.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Habrá cambios en su entorno laboral, que afectarán de forma positiva a su situación profesional. Época en la que deberá ser cauto y medir bien sus palabras. Habrá buenas noticias en el entorno familiar y pleno entendimiento en el sentimental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No se complique la vida pensando en lo que hubiera conseguido de seguir otros derroteros. Sea más constructivo en sus apreciaciones y trate de relacionarse más con los demás. En el terreno sentimental procure no decepcionar a su pareja.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Sus perspectivas profesionales son buenas, pero no desaproveche una nueva posibilidad que, sin duda, se le presentará. Acaso reciba una noticia no muy buena relativa a un amigo. En el plano sentimental se sentirá muy unido a su pareja.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Conseguirá salir airoso de su cometido, pero le costará un gran esfuerzo y puede que no se sienta plenamente satisfecho. En el plano familiar y afectivo todo marchará a las mil maravillas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No titubee a la hora de exponer su punto de vista sobre un tema profesional, y no se ande por las ramas por temor a herir susceptibilidades. En el plano familiar alguien pondrá una nota discordante. Procure no extralimitarse en su reacción.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Acaso tenga que tomar importantes decisiones en el aspecto profesional. Trate de no precipitarse y procure decidir sobre seguro. Posibilidad de reconciliación con un buen amigo, del que ha estado algo distanciado. La noche se anuncia prometedora y divertida.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No se deje dominar por la apatía y decídase a hacer algo positivo en su trabajo. Su grado de comunicación estará en horas bajas, por lo que debería eludir cualquier compromiso social. Si va de compras encontrará lo que busca.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Céntrese en los asuntos de altura y delegue en otros los de menos importancia. Si sabe discernir con claridad puede conseguir una notable mejora en su economía. En el seno familiar habrá una de cal y otra de arena.