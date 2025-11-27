El horóscopo de mañana, viernes 28 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 28 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Procure acercarse más a sus familiares y no peque de excesiva independencia. Hay alguien, cerca de usted, que se siente relegado. Excelentes relaciones amistosas, pero le convendría intentar compaginar obligación con devoción si no quiere crearse problemas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá que prestar atención a un amigo, aunque se sienta más atraído por nuevas amistades. Quizás sufra una pequeña decepción con alguien a quien ha sobrevalorado. Excelentes relaciones familiares Su panorama sentimental marcha viento en popa.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Disfrutará de un estado de ánimo excelente que le llevará a ver las cosas mejor de lo que son. Procure no pecar de excesivamente confiado y no haga concesiones de las que podría arrepentirse. Cuide también de no excederse en sus gastos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Buen día para olvidarse de todo lo que no sea intentar pasarlo bien. Relaciones familiares gratas. No deje a otros la iniciativa y haga planes con los suyos. También el amor le ofrecerá buenos momentos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Día apropiado para dedicarlo a la familia. Tratar de acortar distancias con un pariente del que se halla distanciado puede resultar más estimulante de lo que se imagina. En el plano sentimental ni la más remota nube.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una pequeña contrariedad puede deprimirle si no se esfuerza en evitarlo. Reúnase con sus amigos y no de cabida a la melancolía. Buen clima familiar. Su pareja hará alarde de paciencia y buen humor.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Quizás gaste por impulso más de lo que debe y luego intente ahorrar en algo que de verdad vale la pena. Procure ser realista y haga uso de su sentido común. Conseguirá aumentar sus ingresos si se lo propone de veras.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Aunque deba atender de mala gana ciertos compromisos sociales le sacará al día un partido excelente. Logrará olvidarse de todas las preocupaciones y pasar una jornada inolvidable. En el plano profesional también irá todo viento en popa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si intenta llevar siempre la razón puede tener más de un tropiezo con las personas de su entorno. Día propicio para hacer cambios en su hogar, si acepta las sugerencias de su pareja y procura no perder los nervios.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Olvide su sentido analítico y sea más espontáneo. Aproveche las ocasiones que surjan y déjese llevar por los acontecimientos. Posibilidad de descubrir cualidades en un amigo que afianzarán su amistad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Deje volar su imaginación y sacará consecuencias positivas. Evite cualquier tipo de discusión bizantina con familiares y amigos. Aunque en apariencia el día se presenta tranquilo su vida sentimental será tumultuosa.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Muéstrese afectuoso y sincero con quienes aprecia. El día se presenta muy divertido en compañía de amigos. Por la noche posibilidad de tener algún roce con su pareja si no frena su lengua y hace comentarios poco afortunados.