Excursión en plena naturaleza a tan solo 10 minutos de Igualada

Cualquier época del año es buena para hacer una escapada a la naturaleza. Si tienes niños y ganas de pasar un día de lo más fantástico, te dejamos una ruta a un gorg impresionante de la Anoia que se encuentra a solo 10 minutos de Igualada.

El Gorg del Nafre

Descubre un espacio rodeado de naturaleza, con un gran hoyo formado en la Riera Gran, donde podrás contemplar una cascada de 5 metros. Este espacio natural de agua tiene entre unos 15 y 18 metros de diámetro y lo podréis encontrar en Copons.

Además, cerca del gorg hay una zona de pícnic. ¡Recordad limpiar el espacio donde comáis, para mantener nuestros espacios naturales protegidos y bien conservados!

Cómo llegar al Gorg del Nafre

Tendremos que ir en dirección a Copons por la C141z, y cuando lleguéis al km 52,53, encontraréis un desvío y un aparcamiento público; podéis dejar el coche allí.

Después tenéis que ir en dirección al camino de la Font de la Vila; allí encontraréis un poste con la información referente al gorg y a la zona de pícnic. En menos de 10 minutos estaréis en el gorg.

Seguridad

En época estival es posible bañarse en el Gorg. Si te bañas, cuidado con las rocas resbaladizas.

La profundidad del gorg puede variar: no te lances si no conoces la profundidad.

No hay socorrista ni cobertura telefónica en algunos tramos.

Si vas con niños, vigílalos de cerca en todo momento.

Consulta la previsión meteorológica

Evita días de lluvia o tormenta: pueden hacer aumentar el caudal de la riera y hacer peligrosa la estancia.

Los mejores días son soleados, con temperaturas suaves.