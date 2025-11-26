Escapadas
Excursión en plena naturaleza a tan solo 10 minutos de Igualada
Cualquier época del año es buena para hacer una escapada a la naturaleza. Si tienes niños y ganas de pasar un día de lo más fantástico, te dejamos una ruta a un gorg impresionante de la Anoia que se encuentra a solo 10 minutos de Igualada.
El Gorg del Nafre
Descubre un espacio rodeado de naturaleza, con un gran hoyo formado en la Riera Gran, donde podrás contemplar una cascada de 5 metros. Este espacio natural de agua tiene entre unos 15 y 18 metros de diámetro y lo podréis encontrar en Copons.
Además, cerca del gorg hay una zona de pícnic. ¡Recordad limpiar el espacio donde comáis, para mantener nuestros espacios naturales protegidos y bien conservados!
Cómo llegar al Gorg del Nafre
Tendremos que ir en dirección a Copons por la C141z, y cuando lleguéis al km 52,53, encontraréis un desvío y un aparcamiento público; podéis dejar el coche allí.
Después tenéis que ir en dirección al camino de la Font de la Vila; allí encontraréis un poste con la información referente al gorg y a la zona de pícnic. En menos de 10 minutos estaréis en el gorg.
Seguridad
- En época estival es posible bañarse en el Gorg. Si te bañas, cuidado con las rocas resbaladizas.
- La profundidad del gorg puede variar: no te lances si no conoces la profundidad.
- No hay socorrista ni cobertura telefónica en algunos tramos.
- Si vas con niños, vigílalos de cerca en todo momento.
Consulta la previsión meteorológica
Evita días de lluvia o tormenta: pueden hacer aumentar el caudal de la riera y hacer peligrosa la estancia.
Los mejores días son soleados, con temperaturas suaves.
