El horóscopo de mañana, jueves 27 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 27 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Le saldrá al paso más de una ocasión de divertirse. En el aspecto económico tenga cuidado y planee bien sus inversiones. Relaciones familiares gratas y un panorama sentimental inmejorable.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Sea prudente en sus comentarios y huya de cualquier tipo de indiscreción. Día propicio para pasarlo con amigos, ya que predominará el buen entendimiento y la alegría. En el plano sentimental habrá algo que celebrar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En el terreno afectivo deberá reconsiderar su posición y rectificar su actitud. No intente justificarse y trate de ser imparcial. No encontrará obstáculos para recuperar la armonía, pero la iniciativa le corresponde a usted.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No haga castillos en el aire o llegará a conclusiones equivocadas referentes a su profesión. Siga el camino trazado y sea paciente a la hora de esperar resultados. Su marcha es ascendente aunque a usted se le figure lo contrario.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Trate de no acalorarse con un amigo, aunque crea que le ha jugado una mala pasada. Si se deja llevar de sus impulsos corre el riesgo de extralimitarse en su respuesta. Haga caso de su pareja, que demostrará más sensatez.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy deberá extremar el cuidado en cuanto haga, ya que es día propicio para que todo le salga al revés. Si va de compras no sea conformista y exija la calidad que desea. La velada será muy apropiada para quedarse en casa disfrutando del entorno familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Procure llevar a cabo lo previsto y aproveche bien su tiempo. En el entorno familiar surgirán desavenencias, pero de escasa importancia. Por la noche usted y su pareja tendrán ocasión de resarcirse. Acaso planee algo poco usual, que resultará muy bien.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure no mostrarse tan exigente con sus allegados o conseguirá enturbiar la alegría de su casa. Frene su tendencia al perfeccionismo y acepte a los demás tal como son, pues pretender lo contrario solo le acarreará disgustos innecesarios.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Recibirá buenas noticias, que acentuarán su alegría. Acaso le conviniese pensar un poco más en un familiar próximo, que tiene un poco abandonado. Sea generoso con los demás y se sentirá satisfecho.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tendrá altibajos en su estado de ánimo, pero no debe dar cabida al desaliento. Frecuentar a sus amigos puede ser lo que necesita para recuperar el buen humor. En el plano afectivo no tendrá motivos de queja.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Sus deseos de innovación pueden conducirle a gastar más de lo aconsejable. También deberá ser prudente en sus comentarios, ya que podría herir a una persona muy allegada. Trate de no dejarse llevar por su ímpetu y piense antes de hablar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque el día no empiece con muy buenos auspicios, pues surgirán contrariedades imprevistas, poco a poco irá mejorando. La visita de unos amigos íntimos pondrá una nota de jovialidad y buen humor.