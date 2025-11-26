Alimentación
Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios de las sardinas: "Es uno de esos alimentos que pasamos por alto, pero..."
Si sufres una de estas patologías no puedes tomar proteína en polvo, según el cardiólogo Aurelio Rojas
Aurelio Rojas, cardiólogo, desvela lo que pasa en tu cuerpo cuando tomas magnesio: "Muchas personas notan mejoras reales en su sueño, energía y estado de ánimo"
Lola Gutiérrez
Las enfermedades cardiovasculares son responsables de más del 25% de los fallecimientos en España. Más de 120.000 españoles sufren un infarto de miocardio o una angina de pecho cada año. Detrás del 60% de las enfermedades cardiovasculares se encuentra el colesterol. Para cuidar el corazón, órgano vital, la alimentación y la actividad física son fundamentales.
Una buena dieta contribuye mucho a un corazón más sano y a reducir las posibilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares. Aunque algunos optan por suplementos para mejorar la dieta, existen alimentos que pueden marcar la diferencia. El doctor Aurelio Rojas expone los beneficios de las sardinas, "uno de esos alimentos que pasamos por alto… hasta que entiendes lo que hacen a nivel celular".
En un mundo donde nos complicamos con suplementos, dietas imposibles y productos “fit”, a veces lo más eficaz es también lo más simple
Un pequeño cambio que puede marcar una gran diferencia en tu salud y en tu corazón.
Omega-3 y vitamina D
Las sardinas "no solo son ricas en EPA y DHA, los dos ácidos omega-3 más activos en el cuerpo humano, sino que también aportan vitamina D, selenio, calcio altamente biodisponible y proteína completa con todos los aminoácidos esenciales", asegura el doctor Rojas. Aunque son cada vez más los que recurren a los suplementos para conseguir este tipo de grasas y vitaminas, asegura que "este es un combo (omega-3 y vitamina D) difícil de encontrar incluso en suplementos".
"La combinación de omega-3 + vitamina D mejora la función endotelial, reduce el estrés oxidativo y modula rutas inflamatorias tan sensibles como NF-κB y IL-6, claves en la prevención de hipertensión, síndrome metabólico y deterioro cognitivo", añade Rojas.
El pescado azul, que incluye sardinas (también las de lata), boquerones o salmón, además, ayudan a evitar que las plaquetas se activen y formen trombos, con lo que los expertos recomiendan comerlos dos veces a la semana. "Y un dato que casi nadie sabe: las sardinas contienen taurina, un aminoácido que mejora la presión arterial, protege el corazón y facilita el equilibrio del sistema nervioso", revela Rojas.
Según varios estudios, el consumo habitual de pescado azul pequeño se asocia con menor progresión de placa aterosclerótica, mejor variabilidad de la frecuencia cardiaca, reducción del riesgo de demencia y declive cognitivo leve, mejor sensibilidad a la insulina, mayor saciedad y control de peso y disminución de triglicéridos en pocas semanas.
"Si quieres aprovechar todos estos beneficios toma sardinas dos veces por semana y combínalas con tomate natural. El tomate tiene licopeno que se combina con el omega-3 para potenciar sus efectos y mejorar tu colesterol, tu presión arterial y tu energía", aconseja el médico que concluye que es "un pequeño cambio que puede marcar una gran diferencia en tu salud y en tu corazón".
- Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
- El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
- David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
- Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
- Un piso 'colmena' donde viven los trabajadores del Camp Nou, desde dentro: 'Se creen que somos sus esclavos
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se actúa ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Antonio Resines, ingresado en la UCI tras sus últimos problemas de salud