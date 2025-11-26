Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios de las sardinas: "Es uno de esos alimentos que pasamos por alto, pero..."

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alimentación

Sardinas en una pescadería

Sardinas en una pescadería / M. Dylan - Europa Press - Archivo

Lola Gutiérrez

Las enfermedades cardiovasculares son responsables de más del 25% de los fallecimientos en España. Más de 120.000 españoles sufren un infarto de miocardio o una angina de pecho cada año. Detrás del 60% de las enfermedades cardiovasculares se encuentra el colesterol. Para cuidar el corazón, órgano vital, la alimentación y la actividad física son fundamentales.

Una buena dieta contribuye mucho a un corazón más sano y a reducir las posibilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares. Aunque algunos optan por suplementos para mejorar la dieta, existen alimentos que pueden marcar la diferencia. El doctor Aurelio Rojas expone los beneficios de las sardinas, "uno de esos alimentos que pasamos por alto… hasta que entiendes lo que hacen a nivel celular".

En un mundo donde nos complicamos con suplementos, dietas imposibles y productos “fit”, a veces lo más eficaz es también lo más simple

Un pequeño cambio que puede marcar una gran diferencia en tu salud y en tu corazón.

Omega-3 y vitamina D

Las sardinas "no solo son ricas en EPA y DHA, los dos ácidos omega-3 más activos en el cuerpo humano, sino que también aportan vitamina D, selenio, calcio altamente biodisponible y proteína completa con todos los aminoácidos esenciales", asegura el doctor Rojas. Aunque son cada vez más los que recurren a los suplementos para conseguir este tipo de grasas y vitaminas, asegura que "este es un combo (omega-3 y vitamina D) difícil de encontrar incluso en suplementos".

"La combinación de omega-3 + vitamina D mejora la función endotelial, reduce el estrés oxidativo y modula rutas inflamatorias tan sensibles como NF-κB y IL-6, claves en la prevención de hipertensión, síndrome metabólico y deterioro cognitivo", añade Rojas.

El pescado azul, que incluye sardinas (también las de lata), boquerones o salmón, además, ayudan a evitar que las plaquetas se activen y formen trombos, con lo que los expertos recomiendan comerlos dos veces a la semana. "Y un dato que casi nadie sabe: las sardinas contienen taurina, un aminoácido que mejora la presión arterial, protege el corazón y facilita el equilibrio del sistema nervioso", revela Rojas.

Según varios estudios, el consumo habitual de pescado azul pequeño se asocia con menor progresión de placa aterosclerótica, mejor variabilidad de la frecuencia cardiaca, reducción del riesgo de demencia y declive cognitivo leve, mejor sensibilidad a la insulina, mayor saciedad y control de peso y disminución de triglicéridos en pocas semanas.

"Si quieres aprovechar todos estos beneficios toma sardinas dos veces por semana y combínalas con tomate natural. El tomate tiene licopeno que se combina con el omega-3 para potenciar sus efectos y mejorar tu colesterol, tu presión arterial y tu energía", aconseja el médico que concluye que es "un pequeño cambio que puede marcar una gran diferencia en tu salud y en tu corazón".

