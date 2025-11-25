Manuel Turizo cancela concierto en Berlín por emergencia médica

El artista colombiano Manuel Turizo atravesó na situación de urgencia que le impidió cumplir con un importante compromiso en Europa. La gira que lo llevó a Berlín sufrió un contratiempo cuando, debido a una afección de emergencia, tuvo que ser ingresado en un hospital.

Aunque el intérprete de éxitos internacionales compartió en sus redes sociales una fotografía desde la cama de hospital y expresó su pesar por la cancelación del concierto, no reveló detalles específicos sobre su diagnóstico. La noticia ha causado preocupación entre sus seguidores, que han manifestado su apoyo y mejores deseos en las plataformas digitales.

Es importante destacar que Turizo, conocido por su incansable dedicación, prometió que esta situación es solo un contratiempo pasajero y aseguró que se repondrá para volver a presentarse en los próximos eventos. Hasta el momento, su equipo no ha divulgado comunicación oficial adicional sobre su estado de salud ni el plazo estimado de recuperación, limitándose a mantener la confidencialidad sobre los detalles médicos. La situación recuerda la importancia de cuidar la salud en momentos de intensa actividad profesional y la empatía que merece cualquier figura pública que atraviesa dificultades de salud.