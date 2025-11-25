El horóscopo de mañana, miércoles 26 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 26 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Es posible que se haga imperativo un viaje de negocios, en el que podrá compaginar con éxito trabajo y diversión. Buenas relaciones afectivas. Si es sensible y considerado vivirá los mejores momentos de su vida sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Habrá altibajos en el desempeño de su trabajo, pero al final el saldo será positivo. Día propicio para visitas a familiares y amigos. Si no está comprometido hoy puede surgirle el amor a primera vista.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Trate de aunar esfuerzos y conseguirá mejores resultados en su trabajo. Un asunto familiar puede dar origen a grandes diferencias con su pareja. Por la noche su vida social será muy activa y conseguirá pasarlo bien.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Controle su ambición, ya que, en exceso, podría ser contraproducente. Hoy tendrá ocasión de poner los cimientos de una sólida amistad. Diversión y amor compaginarán a las mil maravillas por la noche.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Buen día para trabajar en equipo. Procure no comprometerse a más de lo que puede cumplir. Tendrá que atender un compromiso social, pero le resultará muy agradable. Su pareja pondrá de manifiesto lo mejor de si misma.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Céntrese en su labor y deje de ocuparse de la de los demás, ya que ello le crearía más problemas de los que supone y no le conduciría a ninguna parte. Conocerá a una persona que le será de gran ayuda en el plano profesional. Su entorno familiar se anuncia despejado.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un exceso de testarudez podría ser hoy un gran obstáculo en su camino profesional. No pase por alto los detalles y profundice en los temas. Evite esa propensión a mostrarse un tanto descuidado y coopere con su pareja.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En el terreno profesional hoy estará en su mejor momento. Un amigo pondrá a prueba su amistad. Procure no decepcionarle. En el plano familiar trate de ser más cariñoso con las personas que le rodean.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El compañerismo estará presente en su trabajo de forma muy acentuada. La suerte le visitará a través de una persona querida. Buen panorama sentimental y posibilidad de pasar una velada inolvidable.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En el terreno profesional las cosas no saldrán del todo según sus deseos, pero hay tendencia a la mejoría. No haga compras de importancia sin consultar con su pareja. En el plano sentimental el día le deparará grandes emociones.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su criterio será diferente al de sus socios o compañeros en lo relativo a una inversión para la empresa, pero finalmente lograrán convencerle. En el plano familiar disminuirá la tensión. Dé facilidades para una reconciliación.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Las relaciones con un socio o compañero se mantendrán equilibradas, aunque acaso precise de una cierta ayuda. Algún familiar pondrá a prueba su paciencia, pero la armonía con su pareja será total y conseguirán pasarlo bien.