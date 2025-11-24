El horóscopo de mañana, martes 25 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 25 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En lo profesional una racha de suerte le deparará otra buena oportunidad. Su vida familiar irá sobre ruedas hasta que lleguen visitas, ya que podrían surgir problemas por el choque de personalidades muy distintas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Si quiere evitar interferencias evite comentar sus asuntos profesionales con la familia. Negocios y diversión no combinarán hoy bien. No trate, por tanto, de mezclarlos. En el amor habrá alegría y buen entendimiento.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Logrará poner en orden sus asuntos profesionales. Su panorama social presenta matices contradictorios. Deberá emplear la diplomacia para tratar con alguien que le interesa. Excelentes relaciones afectivas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su actividad profesional estará marcada por la prisa y la precipitación. Procure dominar la situación y sea cuidadoso con los detalles. Demasiado nerviosismo por su parte podría provocar una fricción con su pareja. Trate de controlarse.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el plano profesional su tranquilidad podría verse alterada por la actitud de un compañero. Procure ser ecuánime en sus conclusiones y no haga una montaña de algo que realmente no tiene importancia. Buenas relaciones afectivas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su intuición le llevará a conquistar nuevas cimas profesionales. Podrían surgir complicaciones relacionadas con un viaje. Habrá un conato de altercado familiar, pero no desorbite el problema. En el amor encontrará felicidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La mañana puede ser buen momento para tratar temas profesionales. Más tarde languidecerá su entusiasmo y no será tan efectivo. Si va de compras puede encontrar algo de su agrado. En el plano familiar reinarán el buen humor y la alegría.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un exceso de autoridad podría resultar molesto a sus colaboradores, que quizás reaccionarían de forma negativa. Trate de ser persuasivo y evite cualquier tema de discusión. Por la noche el cultivo de la amistad resultará gratificante.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La cooperación será nota dominante en su jornada laboral. Habrá desavenencias en el plano familiar. Su pareja será hoy difícil de contentar, pero tendrá que esforzarse si quiere recuperar la paz.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Procure tomarse con filosofía las contrariedades que, sin duda, surgirán en el trabajo. Si logra controlar su mal humor podrá disfrutar de una agradable velada en el seno familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el plano profesional el momento no será oportuno para insistir en sus puntos de vista. Un trabajo delicado deberá ser supervisado cuidadosamente. Probable desavenencias con un familiar muy próximo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Sus evasivas podrían originar una discusión sobre tema profesional por cuestiones de dinero. Sin embargo, manténgase firme y no se comprometa hasta estar seguro de que le conviene. Buenas relaciones con sus amigos y clima familiar inmejorable.