Este es el sencillo truco recomendado por ópticas para limpiar las gafas y dejarlas como nuevas: nada de microfibra ni líquidos

Las personas que llevan gafas siempre deben llevar algo para limpiarlas, ya que es normal que se ensucien con frecuencia. Poner el dedo en el cristal sin querer, la lluvia, saliva, polvo... La verdad es que puede llegar a ser un poco incómodo llevarlas debido al trabajo que supone tener que limpiarlas constantemente. Aun así, a veces las limpiamos y no quedan del todo limpias. Por ello, en este artículo te explicamos cómo dejarlas impecables en un abrir y cerrar de ojos.

En concreto, se trata de un vídeo compartido por Óptica Ocelo Visión en sus redes sociales, en el cual comentan los métodos de limpieza de las gafas. En relación con la microfibra, destacaron que solo la recomiendan "para envolver los cristales y guardarlos en el estuche, para nada más", mientras que, sobre los líquidos limpiadores, indicaron que son útiles "solo cuando estás fuera de casa y necesitas salir del paso".

Por lo tanto, el truco que recomienda la óptica para limpiar eficazmente las gafas es el uso de detergente para vajilla. Con una pequeña cantidad en los dedos, solo hay que hacer espuma y frotar suavemente los cristales bajo el agua, para luego secarlos de forma adecuada. "El pañuelo con el que te suenas los mocos", indican, es perfecto para evitar arañazos en los cristales.

A su vez, mencionaron que los bordes de los cristales también requieren cuidado, pero su solución está en manos de los profesionales. "Vas a la óptica, le dices: 'Por favor, señor óptico, límpieme las lentes', y nosotros retiramos el cristal, limpiamos todo el borde y la parte interna, eliminamos toda la grasa y te quedan impecables de nuevo", concluyó.