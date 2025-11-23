Pepe Rodríguez, chef: "La comida tradicional y familiar se está perdiendo, todo es atún, ceviche, baos, pizza o hamburguesa"

En las veces que ha visitado Gran Canaria, ¿ha notado la evolución que ha tenido su gastronomía?

Gran Canaria ha tenido una prensa dura respecto a su gastronomía, aunque en estos últimos años esa tendencia ha desaparecido. Siempre digo lo mismo, cuantos más restaurantes importantes haya, cuantos más cocineros audaces que pongan la cocina de Gran Canaria en boga, más importante será.

Desde su restaurante en Illescas ha podido ver la evolución del turismo gastronómico, ¿cómo ha vivido ese cambio?

En mi casa sí que hemos notado esa evolución. Cuando empezamos venía gente de la zona y poco a poco fuimos extendiendo ese área. Lo hacías mejor, salías en reportajes y entrevistas y todo eso iba a haciendo que más gente se acercara a Illescas y El Bohío. También es verdad que Masterchef es un pelotazo que pone a Illescas y a Pepe Rodríguez en el mapa. Hoy recibimos a gente del mundo entero. La gente ahora duerme en Illescas, que es una cosa que no ocurría nunca.

¿Cómo cambia un buen restaurante la percepción de un sitio?

Puede cambiar, mejorarlo y situarlo en el mapa. Hace que se conozca una zona y una comunidad. Yo nunca soñé con eso. Que se haya creado todo eso alrededor de Illescas y de El Bohío ha sido una consecuencia de hacer las cosas bien hechas. Mi intención original era formarme como cocinero, sacar a flote el restaurante familiar. Las cosas han venido así y, oye, fenomenal. Nos sirve a nosotros y a todo lo que hay alrededor. La gente está contenta y feliz porque su pueblo funciona.

¿Se está perdiendo el restaurante tradicional en medio del auge de la alta cocina?

Está cambiando todo, no solo los restaurantes. Cambia la forma de comer y de socializar. La gente come de otra manera. Están desapareciendo todos esos restaurantes de menú y van apareciendo franquicias. La comida tradicional, la cocina familiar, se está perdiendo. Por eso los que quedan son un valor a preservar. Ya es muy difícil comerte un plato de callos, de caracoles, sesos fritos, o mollejas. Todo es atún, ceviche, baos, pizza o hamburguesa. No podemos luchar contra eso y tampoco digo que ahora todos los cocineros tengamos que volver a ese tipo de cocina. Pero podemos preservarla incluso en clave moderna. Hay una nueva manera de interactuar, de relacionarnos y de convivir. Y en esas perdemos algunas cosas y ganamos otras.

Ya no valdrá comer a diez euros, costará veintidós. ¿Estaremos preparados para pagarlo? Pepe Rodríguez — Dueño del restaurante El Bohío

En la primera jornada del Foro se trató el problema de la conciliación en la hostelería. ¿Cuál es su visión?

Creo que es posible y de hecho vamos a ello enfilados y de cabeza. Aunque eso traiga nuevas consecuencias, debe ser así. Quiero lo mejor en conciliación y en sueldos para mis empleados porque son la base de mis restaurantes. No deben sufrir unos tiempos, unas maneras y unas formas como las he sufrido yo. Eso ya no tiene sentido ninguno. La gran hostelería, los tres estrellas, los dos y muchos de una ya estamos conciliando todo lo que podemos. Falta que esa mancha de aceite se extienda a la base, aunque reconozco la dificultad porque hay mucho negocio pequeño, familiar, de pocos empleados donde los números salen justos. Pero como decía, eso traerá consecuencias. Ya no valdrá comer a diez euros, costará veintidós. ¿Estaremos preparados para pagarlo? Sobraremos unos y faltarán otros, lo decidirá el mercado. En Francia ya está pasando, donde un restaurante como el mío vale tres veces más. ¿Lo soportará España? Ojalá.