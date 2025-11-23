El horóscopo de mañana, lunes 24 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 24 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aunque su panorama económico es bueno vigile sus gastos o podrían írsele por las nubes. Relaciones amistosas apacibles y buenos momentos en su vida familiar. En el plano sentimental habrá tensiones si se empeña en imponer su voluntad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No espere a que los asuntos profesionales se resuelvan por sí solos y ponga toda la carne en el asador. Los resultados que espera estarán cerca si no se duerme en los laureles. La noche se presenta propicia al romanticismo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En su trabajo le saldrán al paso dificultades imprevistas, aunque con trabajo las logrará superar. Dedicar el resto del día al ocio y a sus aficiones podría ser la válvula de escape que necesita. Si por la noche sale con sus amigos no se arrepentirá.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Extreme el cuidado porque corre el riesgo de cometer un error importante en su trabajo. Quizás debiera pensar en tomarse unos días libres que le permitan descansar. La noche se anuncia extremadamente divertida.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una nueva faceta profesional resultará atractiva y provechosa. El grado de sintonía con sus compañeros mejorará notablemente. Excelentes relaciones amistosas. En el seno familiar habrá buen entendimiento.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá que desandar gran parte del camino ya recorrido si quiere ir sobre seguro en el plano profesional. Posibilidad de pasar gratos momentos con un viejo amigo. Un familiar necesitará ayuda y atención.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Las reuniones de negocios no resultarán demasiado alentadoras aunque, si es hábil, puede extraer alguna buena consecuencia. Buenas relaciones familiares. Lo mejor del día le llegará a través del amor.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Buen día para introducir innovaciones en su trabajo. Las observaciones de un socio le serán de gran ayuda. Relaciones familiares variopintas, en las que será difícil aunar opiniones. La noche se presenta con acusados tintes románticos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día apropiado para trabajar en equipo, lo que además le ayudará a mejorar su grado de comunicación. No deje pasar la oportunidad de que los demás compartan sus ideas. Procure no crear tensiones en el seno familiar y muéstrese más transigente.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Posiblemente le acompañará la suerte, haciendo que consiga apoyo económico para sus proyectos. Los problemas familiares se resolverán por sí solos. Su pareja le demostrará lo mucho que piensa en usted.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Buen momento para poner en práctica ese proyecto creativo, que probablemente dará buenos resultados. Hacer una pequeña excursión a un lugar conocido puede resultar divertido y provechoso. En el seno familiar reinará la armonía.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La falta de atención o el simple descuido le impedirán conseguir logros en su trabajo. Le costará un gran esfuerzo expresar con facilidad sus sentimientos. Olvídese de tomar la iniciativa y déjese llevar por los acontecimientos.