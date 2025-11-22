Estas son las zapatillas de moda entre los futbolistas de élite: "Buscamos un despertar sensorial"

Los 'outfits' de los jugadores de fútbol siempre han generado gran interés y conversación entre los aficionados, los medios y los expertos en moda. Actualmente, este fenómeno ha tomado aún más relevancia debido a las nuevas tendencias que dominan el mundo de la moda.

El último 'look' que está en boca de todos es el de Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid, durante la concentración de la selección francesa en Clairefontaine. El mediocentro llevó unas bambas rojas que llamaron la atención de todos.

Aunque a simple vista podrían parecer zapatos decorativos, en realidad se trataba de las Nike Mind 001, un innovador experimento de la marca estadounidense. No solo las lleva Camavinga, ya que también las utilizan la mayoría de los futbolistas de la selección inglesa. Además, Marcus Rashford y Erling Haaland ya han sido cazados usando este modelo.

Antes de la concentración del combinado inglés, la Federación repartió oficialmente las Nike Mind como parte del equipamiento obligatorio, ya que no se trata de un elemento meramente estético, sino de unas zapatillas basadas en principios de neurociencia.

Este nuevo modelo está diseñado para mejorar la concentración, la calma y la sensación de presencia durante las reuniones técnicas.

El responsable de este modelo, Eric Avar, una de las personalidades más destacadas en la compañía, presentó el proyecto: "Buscamos un despertar sensorial".

El nuevo modelo de Nike / NIKE

Desde la página web, apuntan que "este modelo incorpora unos grandes nodos en la suela exterior que presionan tus pies en cada pisada, activando las áreas sensoriales del cerebro para ayudarte a conectar con tu entorno y estar presente en todo momento. Porque, cuando el adversario es fuerte, la actitud es clave para ganar".

¿Cómo se pueden conseguir?

A día de hoy, este nuevo modelo de Nike no está disponible a la venta, pero saldrá próximamente a un precio más que asequible para todo el mundo: 84,99 euros.