El horóscopo de mañana, domingo 23 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 23 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si no deja que los halagos se le suban a la cabeza hoy podrá ser un excelente día para usted en el campo profesional. Disfrute de la gran popularidad de que goza y comparta sus buenos momentos con las personas de su intimidad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Necesitará de toda su capacidad de concentración para llevar a feliz término lo que se propone en el plano profesional. Posibilidad de reanudar una vieja amistad. Acaso decida prestar más atención a su persona y empiece un programa de educación física.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Aproveche su buena disposición de hoy y trate de terminar lo que tiene pendiente. Las reuniones con colegas resultarán muy constructivas. Buenas relaciones afectivas. Acaso debiera tener más en cuenta la opinión de su pareja.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su estado de ánimo hará aburrido su trabajo, impidiendo que le dedique el interés necesario. La compañía de un pariente que no ve hace tiempo le permitirá recordar muchas cosas. Por la noche recuerde que necesita descansar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Negocio y familia irán hoy unidos de la mano. Buen día para hacer compras con destino a su hogar. Posibilidad de conocer a una persona que será muy importante en su vida. Su pareja le hará pasar muy felices momentos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Es muy posible que las interrupciones no le permitan llevar a cabo su trabajo y tenga que dedicarle más horas de las previstas. Acaso deba hacerse cargo de una nueva responsabilidad familiar, pero le compensará.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Sentirá impulsos artísticos, que quizás le hagan irse por las ramas en un planteamiento comercial. No dude en hacer planes para un acontecimiento social. Un familiar se sentirá motivado por una acción suya.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Estará muy atareado y verá con alegría los grandes progresos que hace en el plano profesional. Excelente momento para entrevistarse con banqueros o financieras. En el seno familiar habrá paz y comprensión.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si permite que su pareja le ayude en un proyecto profesional aumentará el compañerismo entre ustedes. Gozará de gran capacidad de improvisación, lo que le ayudará a escalar cotas más altas en su trabajo. Una invitación inesperada resultará muy agradable.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Ahora que ha conseguido clarificar una situación confusa en el ámbito profesional sus movimientos serán rápidos y eficaces. Los amigos le brindarán ocasión de pasarlo bien. Su relación sentimental vive inmejorables momentos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su trabajo le absorberá por completo durante la mañana. Por la tarde compartirá con otras personas una afición común. Los niños constituirán hoy una agradable sorpresa para usted.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No permita que el éxito económico se le suba a la cabeza o el dinero se irá con la misma rapidez con que vino. En el plano profesional esté alerta, ya que la misma oportunidad no llamará dos veces a su puerta. Vigile con cuidado su dieta o son probables unos kilitos de más.