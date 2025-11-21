¿Puedo reclamar la cesta de Navidad a mi empresa? En algunos casos, sí

Llega diciembre y, con él, una de las tradiciones más arraigadas en el entorno laboral español: la cesta de Navidad. Este obsequio, cargado de turrones, embutidos y bebidas espumosas, es para muchos trabajadores el pistoletazo de salida de las fiestas. Sin embargo, en tiempos de incertidumbre económica, no es raro que algunas empresas decidan suprimirla alegando recortes. Ante esta situación, surge la gran pregunta: ¿es legal que una compañía elimine de forma unilateral este beneficio? La respuesta, respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es clara: en muchos casos, no.

Lo que comienza como un gesto voluntario por parte del empleador puede, con el paso del tiempo, convertirse en una obligación contractual. Lejos de ser un simple detalle, la entrega continuada de la cesta de Navidad puede consolidarse como una "condición más beneficiosa" para el trabajador, es decir, un derecho adquirido que se integra en la relación laboral y no puede ser eliminado sin más. Este principio legal protege al empleado de decisiones arbitrarias y convierte una costumbre social en un derecho reclamable.

De regalo a derecho: la clave de la reiteración en el tiempo

La clave para que la cesta de Navidad pase de ser un mero regalo a un derecho adquirido reside en la repetición y la constancia. Según la doctrina del Tribunal Supremo, para que una práctica empresarial se considere una "condición más beneficiosa", debe cumplir ciertos requisitos. El más importante es que la entrega del obsequio se haya realizado de forma reiterada y continuada a lo largo de los años, demostrando una voluntad inequívoca por parte de la empresa de conceder dicho beneficio de manera regular.

No existe un número mágico de años, pero la jurisprudencia apunta a que una práctica sostenida en el tiempo, dirigida a toda o a la mayor parte de la plantilla, deja de ser una liberalidad puntual para transformarse en una obligación. En este escenario, la empresa no puede simplemente alegar motivos económicos para cancelarla. Si la cesta se ha convertido en un derecho, su eliminación debe tratarse como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que implica un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores (comité de empresa o sindicatos). Si la compañía la suprime sin seguir este procedimiento, el trabajador tiene pleno derecho a reclamarla por la vía judicial.

La historia detrás de una tradición con profundo arraigo social

Para entender por qué la cesta de Navidad tiene tanto peso, hay que mirar a su historia. Esta costumbre no es un invento moderno, sino una evolución del antiguo "aguinaldo", ese regalo o propina que se entregaba en estas fechas como reconocimiento al personal de servicio y a los artesanos. La versión moderna, en forma de lote con alimentos, comenzó a gestarse a finales del siglo XIX en los polos industriales de España. Fueron los patronos de las industrias textiles de Cataluña y Valencia, así como las siderúrgicas del País Vasco, quienes empezaron a obsequiar a sus obreros con alimentos básicos para celebrar las fiestas, reforzando así el vínculo y la lealtad con la empresa.

La tradición se consolidó durante el siglo XX, extendiéndose a sectores como el ferroviario, el energético y la banca. Sin embargo, fue durante el franquismo cuando la cesta se institucionalizó como un "beneficio social" y adoptó la forma que conocemos hoy, con productos icónicos como el turrón y el cava. Grandes empresas públicas como Renfe, Correos o Telefónica la popularizaron, convirtiéndola en un estándar en la cultura laboral española. Esta profunda raíz histórica explica por qué su eliminación se percibe no solo como la pérdida de un beneficio material, sino como la ruptura de un pacto no escrito de reconocimiento y gratitud.

¿Qué hacer si tu empresa ha eliminado la cesta?

Si te encuentras en la situación de que tu empresa ha cancelado la cesta de Navidad después de haberla entregado durante años, el primer paso es no dar la batalla por perdida. Es fundamental actuar con celeridad. Lo más recomendable es contactar con el comité de empresa o el sindicato correspondiente para que evalúen la situación y valoren iniciar una reclamación colectiva. Si esto no es posible, se puede presentar una demanda individual ante el Juzgado de lo Social.

Es importante recordar que la carga de la prueba recaerá en el trabajador, quien deberá demostrar que la entrega de la cesta era una costumbre consolidada. Para ello, pueden servir como prueba correos electrónicos de años anteriores, fotografías, testimonios de otros compañeros o cualquier comunicación interna de la empresa que haga referencia a la entrega del lote navideño. Ante la duda, la consulta con un abogado laboralista es la mejor opción para saber si esa cesta es, legalmente, más tuya que el propio brindis de Nochebuena.